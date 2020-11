Alimentele care anulează efectul medicamentelor. Nu mai face greșeala asta

Află și tu cum se administrează corect medicamentele. Anumite medicamente nu se pot lua în combinație cu diverse alimente. Iată ce trebuie să știi.

Alimentele care anulează efectul medicamentelor

Antibioticul nu se ia în același timp cu lactatele

Interfernțele între alimente și medicamente sunt multe. Astfel că este de preferat ca la fiecare medicament luat să întrebați medicul dacă trebuie să faceți o modificare în regimul alimentar. Prin urmare, trebuie știut că unele antibiotice nu trebuie luate în combinație cu iaurt, lapte, brânză, cu medicamente antiacide sau cu produse pe bază de fier. Dacă este nevoie neapărat să se administreze ambele preparate, este bine să se lase o pauză de două ore între ele. De asemenea, este bine de știut că antibioticele pot produce iritație gastrică, iar laptele și antiacidele combat această iritație, astfel că se pot consuma fără probleme, dar fără a fi administrate împreună.

Nu alcoolul cu medicamentele

În cazul combinației de medicamente și alcool, reacțiile adverse care pot să rezulte sunt destul de complexe. O problemă o reprezintă și faptul că alcoolul face ineficiente unele medicamente, precum penicilinele. Luate cu alcool, ele nu mai tratează boala. Alcool interferează cu Penicilina G, Penicilina V, Ampicilina, Amoxicilina, Oxacilina, Dicloxacilina, Cloxacilina și nu generează probleme la antibiotice care nu sunt de tippenicilinic precum tetracicline, cloranfenicol, eritromicină, gentamicină, kanamicină etc.

Efectul diureticelor este accentuat de cafea

De precizat este că cafeaua este un diuretic și stimulant psihomotor, astfel că are și rolul de a asigura un plus de efect diuretic medicamentelor diuretice, fapt care face să existe riscul unui efect prea accentuat. În cazul tuturor medicamentelor deprimante ale sistemului nervos, cofeina, prin efectul ei stimulent al sistemului nervos central, antagonizează efectul sedativ. Într-o atare de situație trebuie optat ori pentru stimularea sistemului nervos central cu cofeină, ori pentru reprimarea activității sistemului nervos central cu barbiturice, sedative, tranchilizante. Astfel de medicamente și cafeaua nu trebuie să fie consumate împreună pentru că se antagonizează reciproc și nu vor mai avea niciun efect.

Somniferele nu se combină cu alcoolul

Alcoolul potenţează efectul sedativ, astfel că nu trebuie asociat la nici un medicament care are efect sedativ, adică sominifere, hipnotice, tranchilizante, sedative, antiepileptice etc. Combinaţia alcool-sedative poate să genereze accidente de maşină, de muncă, scade timpul de reacţie al celor care le folosesc, iar persoana în cauză se îmbată mult mai uşor dacă consumă alcool sub influenţa acestor medicamente decât dacă consumă alcool în afara acestor medicamente.