Ce s-a întâmplat cu averea lui Cornel Patrichi, la 6 ani de la moartea coregrafului

În urmă cu șase ani lumea culturală românească era în șoc la aflarea veștii dispariției celebrului coreograf Cornel Patrichi. Decesul acestuia survenea la vârsta de 72 de ani după o luptă cu o boală incureabilă și devastatoare, cancerul. Astăzi, la șase ani de la disapriția sa, averea celebrului dansator de balet, coregraf și actor rămasă celei de-a doua soții, a fost vândută. Cornelia Patrichi locuiește în Italia, unde s-a mutat încă din 2019.

Unul din cei mai apreciați dansatori de balet, coreograf și actor, Cornel Patrichi a avut o viață plină de realizări. În afară de marile spectacole în care a apărut, celebrul artist a avut colaborări de lungă durtă și cu televiziunea națională.

Aici, așa cum scriau cronicarii vremii, „Cornel Patrichi a dus coregrafia de televiziune la rang de artă”. A jucat atât pe scena teatrului de revistă „Constatin Tănase”, unde unchiul său fusese director artistic, dar și pe scena Teatrului „Fantasio” din Constanța.

După un prim mariaj eșuat, se recăsătorește cu Cornelia Patrichi, cu care a avut și un fiu, Alexandru. Ajuns la vârsta de 43 de ani, Cornel Patrichi ia decizia de a pleca din țară. Alături de familie, se mută în Italia, în regiunea Toscana.

Aici își deschide și o școală de balet, dar, după 12 ani, în 1999 revine în țară, implicându-se în viața culturală. Eforturile sale artistice aveau să fie răsplătite în 2004. Atunci Patrichi a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural”, în grad de Cavaler, . Decorația avea să-i fie înmânată de către președintele României de atunci, Ion Iliescu.

După o perioadă în care nu a mai activat în lumea culturală, în 2011 avea să primească un diagnsotic extrem de dur. Fostul balerin era diagnosticat cu un cancer la plămâni, având deja și alte probleme de sănătate. Din nefericire, după o luptă surdă de cinci ani deceda. Decesul a survenit în aprilie 2016, la doar 4 zile de la serbarea zilei de naștere, pe 5 aprilie.

După decesul acestuia, averea i-a rămas soției, Cornelia Patrichi și fiului lor, Alexandru, rămas în Italia. Așa cum declara într-un interviu din 2021, Cornelia Patrichi de fiecare dată când revine în țară, merge la mormântul fostului ei soț.

„Am ajuns la timp și nu am stat în carantină. Am stat mai mult la țară și a fost bine că nu am stat în carantină la întoarcere în Italia.

Primul lucru pe care îl fac mereu când revin în România e să merg la Cornel, la mormânt, la cimitirul din Pipera”, ne-a povestit văduva lui Cornel Patrichi.