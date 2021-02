EXCLUSIV Văduva lui Cornel Patrichi a luat o decizie radicală. Ce a făcut la mormântul artistului

Cornelia Patrichi, văduva lui Cornel Patrichi, una dintre cele cele mai frumoase dansatoare din anii comunismului, nu a mai putut rezista singură în casă așa că, de trei ani, locuiește în Italia, alături de unicul ei fiu. Cornelia ne-a oferit un emoționant interviu, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Cornelia Patrichi, văduva lui Cornel Patrichi, s-a mutat în Italia, la fiul ei, după decesul celui care a fost supranumit ”Regele dansului”, pentru că singurătatea devenise apăsătoare. A revenit însă vara trecută la București pentru slujba de comemorare de patru ani:

”Am ajuns la timp și nu am stat în carantină. Am stat mai mult la țară și a fost bine că nu am stat în carantină la întoarcere în Italia. Primul lucru pe care îl fac mereu când revin în România e să merg la Cornel, la mormânt, la cimitirul din Pipera”, ne-a povestit văduva lui Cornel Patrichi.