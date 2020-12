Vedeta TVR pe care puțini români o cunosc, de fapt: ”Port un nume cu greutate, am simțit mereu presiunea lui”

Numele său vine cu o responsabilitate uriaşă, însă a reuşit de fiecare dată să ajungă la nivelul aşteptărilor. Cine este vedeta de la TVR pe care puţin români o cunosc, de fapt?!

Are 31 de ani, este dansatoare şi coregraf şi are un nume cu greutate. Bianca Patrichi, căci despre ea este vorba, e vedeta TVR pe care puţini români o cunosc, de fapt. Tânăra este nepoata celebrilor Gina Patrichi şi Cornel Patrichi, cunoscuţi de zeci de ani în lumea artistică.

Licenţiată a Facultăţii de Coregrafie din cadrul UNATC, Bianca a debutat, recent, în televiziune. Mai exact, tânăra este prezentatoarea rubricii Meteo în matinalul TVR1 – “Cu capu-n zori”. Deşi nu a avut o relaţie apropiată cu actriţa şi cu celebrul coregraf, aceasta spune că mereu a simţit o presiune din cauza numelui pe care îl poartă.

Din păcate nu am avut o relaţie apropiată. Gina Patrichi a plecat dintre noi când eu eram foarte mică, iar cu domnul Cornel Patrichi pur şi simplu nu m-am intersectat decât o dată, din întâmplare, într-o parcare. Moment în care am fugit spre el extrem de emoţionată, să-i spun că eu sunt acea Bianca Patrichi despre care el deja ştia. Zic că tocmai de la cei doi am moştenit această înclinaţie artistică”, a povestit vedeta TVR, pentru Click.ro .

“Am simţit o oarecare presiune tot timpul, pentru că port un nume cu greutate. Am muncit enorm până acum şi încă o fac, pentru a mă ridica la înălţimea lor. Bineînţeles că i-am studiat pe amândoi şi am încercat să caut în mine atuurile pe care le-am văzut la ei.

După cinci ani lucraţi la Antena 1, aceasta a venit la TVR cu dorinţa de a le aduce telespectatorilor zâmbete încă de la prima oră a dimineţii. Drumul până aici nu a fost unul uşor. De la vârsta de 3 ani când a luat primele lecţii de dans, până la nenumăratele premii câştigate, Bianca spune că este mulţumită de parcursul carierei sale şi speră ca acest nou început să fie unul cu noroc.

“Timp de cinci ani am lucrat în Antena 1, unde am cunoscut-o şi pe Augusta Lazarov. La începutul pandemiei am publicat online câteva videoclipuri în care propuneam diverse exerciţii fizice pentru oamenii care stau în faţa calculatorului foarte mult timp şi într-o zi am fost căutată de Augusta, care m-a întrebat dacă aş vrea să fac parte din echipa matinalului. Am acceptat cu bucurie şi iată-mă aici.

Eu sper în primul rând să aduc măcar câte un zâmbet pe faţa telespectatorilor, pentru că avem nevoie să zâmbim, mai ales în această perioadă mai grea. În afară de acest lucru important, zic eu, fac mişcare împreună cu cei de acasă. În fiecare zi propun câte un scurt program de mişcare diferit: dans, yoga-pilates, stretching, zumba, aerobic etc. Şi, bineînţeles, le spun şi cum să se îmbrace atunci când pleacă de acasă, eu fiind responsabilă şi cu prezentarea informaţiilor despre meteo”, a mai declarat Bianca Patrichi.