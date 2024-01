Ce pensie primeşte un român care a lucrat o singură zi. E o mare lovitură pentru cei care au contribuit o viaţă la buget

Sistemul de pensii de stat din România este plin de inechități, și asta se întâmplă de ani buni. Prin noul sistem de calcul, care va intra în vigoare de anul viitor, conform ministrului Muncii, mare parte din inechități vor dispărea. Unul din punctele discutate este și cel al românilor care au lucrat o singură zi și care au contribuit la bugetul de asigurări sociale de stat o singură zi. Citește mai departe și află ce pensie primeşte un român care a lucrat o singură zi.

Tema de față, și anume sistemul de de pensii publice din România, avea nevoie de o schimbare, încă de acum 10 ani, cel puțin.

Se pare că, în cele din urmă, această schimbare a fost asumată de actuala guvernare, condusă de Marcel Ciolacu, prin introducerea unui nou sistem de calcul al pensiilor, la care se lucrează de mai bine de un an. Conform ministrului Muncii Simona Bucura Oprescu, prin introducerea acestui nou sistem se vor elimina mai multe inechități, printre acestea și sumele încasate de acei români care au muncit o singură zi, și care, din varii motive, au fost scoși la pensie, încasând indemnizația minimă socială.

Același minisstru a mai explicat că din septembrie 2025 se va introduce definitiv noul mod de calculare al pensiilor, sistem în care „ținem cont de contributivitate”, spune Simona Bucura Oprescu

Deși pare ireal, există la acest moment români care au lucrat chiar și o singură zi, și au avut contribuții la bugetul de asigurări sociale de stat o singură zi. Motivele pentru care aceștia au ieșit la pensie, mai explică ministrul, sunt de ordin medical, sau cel puțin așa ar fi trebuit să fie.

În acest context, Simona Bucura Oprescu explică ce pensie primeşte un român care a lucrat o singură zi, suma fiind cea minimă fiind de 1.125 de lei, iar de la 1 ianuarie suma a crescut, ajungând la 1.2181 de lei, însemnând pensia minimă garantată de stat.

În baza noi legi a pensiilor, una extrem de dezbătută, se va introduce un nou sistem de calcul al pensiilor, iar conform ministrului, acesta va fi intodus din septembrie 2025. Partea de noutate a acestui nou proces de calculare al pensiilor coinstă în „puncte de pensie contributive, dar vom avea și acele puncte de stabilitate”, declară Simona Bucura Oprescu:

„În noua lege, am spus așa: ținem cont de contributivitate și la contributivitate veți constata că avem elemente importante – de exemplu faptul că, inclusiv pentru sporurile nepermanente pentru care s-au reținut și achitat contribuții de asigurări sociale, vom avea puncte de pensie contributive, dar vom avea și acele puncte de stabilitate”, spune Simona Bucura Oprescu, conform Antena 3 CNN.

În cadrul aceluaiși interviu la Atena 3, ministurl a explicat și ce reprezintă și cum vor fi calculate acele puncte de stabilitate pentru românii cu contribuții la sistemul de pensii:

„Valoarea totală a punctelor de pensie este formată din punctele contributive, punctele necontributive asimilate, respectiv punctele de stabilitate. Punctele de stabilitate sunt cele obținute în muncă peste 25 de ani.

Dacă eu lucrez peste 25 de ani, pentru perioada pe care o desfășor în muncă după 25 de ani, între 25 de ani și 30 de ani, obțin 0,5 puncte pe an, pentru fiecare an lucrat. Pentru perioada între 30 și 35 de ani, 0,75 de puncte. Peste 35 de ani, un punct pe an.

În felul acesta pensiile românilor vor crește în funcție de stabilitatea în muncă”, a explicat Simona Bucura Oprescu în exclusivitate la Antena 3 CNN.