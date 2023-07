500 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. E oficial, anunțul făcut de Ministerul Muncii

La începutul acestui an, pe vremea când la Ministerul Muncii era Marius Budăi, se demara un nou proiect social, menit să ajute persoanele cu pensii mici. În baza acestui program, pensionarii primeau așa-numitul ajutor de inflație. Noul ministru, Simona Bucura Oprescu anunță că se vor da alți 500 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari. Află când și care sunt categoriile care vor primii cei 500 de lei în plus la pensie.

Marius Budăi anunța în 2022 ajutorul pentru inflație

Ca urmare a situației de criză economică, precum și a ratei mari a inflației, Ministerul Muncii anunța în noiembrie 2022 demararea unui nou program social pentru cei cu pensii sub 3.000 de lei.

Conform ministrului de la acea vreme, Marius Budăi, ”Avem sprijin pentru pensiile mai mici de 1.500 de lei. Vor primi un sprijin de 1.000 de lei, care va fi acordat în două tranșe semestriale.”

Cu alte cuvinte, de la 1 ianaurie a.c., pensionarii aveau să primească o primă tranșă din acești bani, virați de casele de pensii direct în conturile acestora.

Ce categorii de pensionari beneficiază de sume

Tot atunci, Marius Budăi făcea și precizările cu privire la categoriile de pensionari care vor beneficia de aceste ajutoare de inflație, spunând că proiectul ”are un impact bugetar de 2,5 miliarde de lei.”:

”Seniorii României cu pensii de 1.500 – 2.000 de lei vor avea un sprijin de 800 de lei, împărțită în două tranșe semestriale de câte 400 de lei. Impactul bugetar este de 860 milioane lei. A treia categorie sunt seniorii României cu valoarea pensiei între 2.001 – 3.000 de lei. Sprijinul este de 600 de lei, cu aceleași două tranșe, 300 de lei, respectiv 300 de lei. Impactul bugetar e de 710 milioane de lei”, anunța la acel moment ministrul Marius Budăi.

Se dau alți 500 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari

Deși Marius Budăi avea să demisioneze, ca urmare a scandalului azilelor groazei, proiectul a rămas valabil și pentru trimestrul doi din acest an, iar noul ministru, Simona Bucura Oprescu a anunțat că se vor da și ceilalți 500 de lei în plus la pensie pentru acești pensionari.

„Sigur, tot ceea ce ne-am angajat că dăm vom da (…). Lăsați-ne să evaluăm exact situația în care ne aflăm. În opinia mea, dacă ne-am angajat, este un angajament, da, vom da”, a precizat Simona Bucura Oprescu, miercuri, la Antena 3 CNN.

A doua tranșă din aceste ajutoare vor ajunge la pensionarii în octombrie, și care se încadrează în următorii parametrii:

Românii care au o pensie mai mică de 1.500 de lei – 500 de lei.

Românii care au o pensie între 1.500 şi 2.500 de lei – 400 de lei.

Românii care au o pensie între 2.500 şi 3.000 de lei – 300 de lei.

Deși impactul bugetar anunțat era de 2,5 miliarde de lei, neîncrederea benficiarilor vine și pe fondul unui deficit bugetar masiv, cu peste 40 de miliarde de lei, ceea ce pune sub semnul întrebării restul de fonduri pentru a acoperi aceste sume, și de aici și rezerva noului ministru cu privire la situația bugetară.