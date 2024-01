Cine sunt pensionarii care vor primi 800 de lei după recalculare. Anunţul făcut de ministrul Muncii pentru vârstnici

Vești bune pentru pensionari! Începând cu data de 1 ianuarie vor avea parte de o majorare a pensiei cu 13,8%. Unii dintre aceștia ar putea avea o creștere chiar și de 800 de lei după recalculare.

Pensii mai mari în 2024

Ministrul Muncii a declarat că pensionarii ar putea primi o creștere a pensiilor de circa 800 de lei după recalcularea din septembrie. Inițial, pensiile sunt majorate acum cu 13,8%, iar în luna septembrie va avea loc recalcularea.

Simona Bucura Oprescu a dat un exemplu în care un pensionar încasează 1.125 de lei și are o cotizație de minim 30 de ani. Prin urmare, conform legii pensiilor, toate sunt majorate cu 13,8%, așa că indemnizația lui va fi de acum 1.280 de lei, cu 160 de lei mai mult.

Un alt exemplu a fost dat și pentru recalcularea din septembrie 2024. O persoană cu aceeași pensie, de 1.125 de lei și o vechime în muncă de 35 de ani, va avea o creștere substanțială, iar pensia va fi majorată la 1.900 de lei.

„Conform simulărilor noastre, pentru un pensionar cu o indemnizație socială minimă de 1.125 de lei în prezent, având o vechime în muncă de 35 de ani, creșterea va fi de 87%, adică peste 1900 de lei”.

De asemenea, cei care au muncit peste 25 de ani vor obține puncte suplimentare pentru fiecare an lucrat. Între 25 și 30 de ani se acordă 0,5 puncte pe an, între 30 și 35 de ani se acordă 0,75 de puncte, iar după 35 de ani un punct pe an.

Când vor primi oamenii prima pensie majorată în 2024

Potrivit calendarului, acordarea pensiilor se face în fiecare lună între datele de 1 și 15, în fiecare lună. Datele de 1 și 2 ianuarie sunt declarate libere legale, motiv pentru care activitatea instituțiilor va începe abia pe 3 ianuarie.

Cu toate acestea, Guvernul asigură că românii vor avea pensiile în timpul alocat, fără întârzieri. Casele de pensii au început să tipărească cupoanele de pensii încă din luna decembrie 2023, iar toată lumea va primi banii la timp, indiferent dacă sunt livrați de poștași sau îi primesc pe card.

Prin urmare, beneficiarii care primesc banii prin poștă vor avea pensiile majorate începând cu data de 3-4 ianuarie. Pe de cealaltă parte, cei care primesc pensia pe card o vor avea mai târziu, începând cu data de 12 ianuarie, însă nu mai târziu de 13-14 ianuarie.

