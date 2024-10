Ce nu s-a văzut de la nunta lui Iancu Sterp. Detalii inedite: Cine a atras toată atenția

Este deja știut faptul că pe 27 octombrie a avut loc nuntă mare în familia Sterp, Iancu, mezinul familie, s-a căsătorit cu aleasa sa, Denisa. Printre invitații de la petrecerea de după, a fost prezent și Bogdan Mocanu, care a vorbit despre ce nu s-a văzut de la nunta lui Iancu Sterp. Acesta a dat detalii inedite despre cine a atras toată atenția.

La finalul săptămânii trecute, Iancu Sterp și Denisa au decis să-și spună jurămintele în fața preotului, ulterior având loc și marea petrecere. Conform datinii, nuntașii reușeau să fure mireasa, iar artiștii invitați să cânte la nunta celor doi, au făcut un adevărat show.

Conform unor apropiați, printre cei care a încântat auditoriul a fost și Adrian Minune, dar genul acesta de muzică nu prea i-a fost pe plac mamei Geta, așa că a plecat mai devreme de la nuntă.

Printre invitații care au dansat alături de miri, s-a aflat și Bogdan Mocanu. Acesta avea să povestească ulterior despre ce nu au văzut de la nunta lui Iancu Sterp.

Deja fanii emisiunii „Puterea Dragostei” știu cine este Bogdan Mocanu, dar ceea ce nu știau până de curând, sunt câteva detalii inedite de la marele eveniment din familia Sterp, acesta vorbind despre ce nu au văzut de la nunta lui Iancu Ster, dar și despre cine a atras toată atenția.

Cel mai frumos lucru de la nuntă mi s-a părut live cooking-ul care a fost fenomenal. Deci am avut orice fel de mâncare. Nu ştiu dacă a fost un fel de mâncare pe care să nu-l fi avut.

“Am ajuns un pic mai târziu decât ar fi trebuit, pentru că am venit de la depărtare.

Petrecerea a ținut până dimineață târziu, iar invitații au fost tratați exemplar, mai spune fostul concurent de la „Puterea Dragostei”. Ba mai mult, acesta a vorbit și despre atmosfera de aici, dar a dat câteva detalii inedite despre cine a atras toată atenția

Petrecerea nu ştiu la cât s-a terminat pentru că eu aveam avion a doua zi şi a trebuit să plec mai devreme decât restul.

Am început şi eu să plec mai repede de la petreceri. Atmosfera a fost mişto. Când am plecat eu cred că atunci era apogeul, dar nu am avut încotro.

(…) Toată atenţia era asupra lui Iancu şi a Denisei” , a declarat Bogdan Mocanu pentru FANATIK.