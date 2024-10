Motivul pentru care mama Geta a plecat mai devreme de la nunta lui Iancu Sterp: „Au întrecut măsura! Am plâns”

Seara de 27 octombrie a fost una plină de emoție, mai ales pentru mama Geta care și-a văzut mezinul, Iancu Sterp, așezat la casa lui. Dar, deși nuntașii s-au distrat până dimineață, s-a aflat care a fost motivul pentru care mama Geta a plecat mai devreme de la nunta lui Iancu Sterp.

Ziua de 27 octombrie a fost una extrem de plină pentru familia Sterp. Pe de o parte, pregătirile de dinaintea nunții au acaparat pe toată lumea. Ulterior, ziua a continuat cu tradiția locului, luatul miresii de acasă.

Apoi, au început să apară emoțiile, odată cu slujba cununiei religioase și petrecerea de după, când au început să vină nuntașii. Nunta, una parcă scoasă din povești de altfel, a durat până spre dimineață, iar invitații s-au distrat pe cinste.

Dovadă stau și pozele publicate de Culiță Sterp pe internet. Numai că, așa cum s-a aflat ulterior, mama Geta avea să plece de la nunta fiului ei, Iancu Sterp. Surse apropiate familiei aveau să spună că Geta Sterp pleca de la nunta fiului ei în jurul orei trei dimineața, aflându-se și care a fost motivul.

Printre cei care au fost arvuniți să cânte la nunta lui Iancu Sterp s-au aflat și câțiva maneliști, printre ei și celebrul Adrian Minune.

Dar, cum genul acesta de muzică nu prea era pe placul soacrei mari, mama Geta avea să ia decizia să plece, spunându-le celor din jur că muzica nu este pe gustul ei.

Sora cea mare avea să facă și ea furori pe rețelele de socializare prin prezența la eveniment, dar și polemici, internauții întrebându-se dacă nu cumva e gravidă sora lui Culiță Sterp, având în vedere cum arăta în rochia pe care o alesese pentru nuntă.

Cu toate micile surprize ale zilei, cea mai emoționată a fost Geta Sterp, având în vedere că și-a văzut și ultimul copil așezat la casa lui, și cu familie. De altfel, mama Geta avea să povestească la Cătălin Măruță în emisiune prin ce emoții a trecut:

„Facem foarte bine, ne simțim foarte bine după nuntă. Sunt foarte bucuroasă că am ajuns la ziua în care să îi văd pe toți căsătoriți. Toată săptămâna mi-a venit să plâng, dar după aceea, nu am mai putut.

Am plâns și când a ieșit pe poartă. A fost mai bine decât mi-am dorit, peste cu mult față de la ce m-am așteptat. (…)

Mireasa s-a furat, eu nu am observat. Nu am stat până dimineață, deja manelele au întrecut măsura, eu nu sunt așa cu muzica asta mai tinerească. Pe la trei eu am plecat”, a explicat mama Geta în cadrul emisiunii La Măruță, de la Pro TV.