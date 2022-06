Ce nu are Mihai Morar aproape niciodată în casă: ‘Toți mă ceartă că iau în plus’ EXCLUSIV

Mihai Morar se numără printre acele persoane publice care s-au implicat constant în diverse acțiuni ecologiste și a încercat să-i facă și pe alții să-i urmeze exemplul. Nu doar că plantează zonele defrișate și curăță spațiile verzi de gunoaiele lăsate în urmă de turiști, dar Mihai Morar reciclează, încearcă să consume atât cât are nevoie și mai ales se ferește să folosească prea mult plastic. Mihai a povestit în exclusivitate pentru playtech.ro că în momentul de față fetele lui au ajuns la un nivel încât ele îi dau lui lecții despre reciclare și colectare a gunoiului.

Pe Mihai Morar l-am întâlnit la festivitatea de premiere a competiției RESPO CITY, un concurs de creativitate și inovare în ceea ce privește felul în care studenții abordează managementul deșeurilor, în mod particular DEEE-urilor (nr. deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice).

Preocupat de tot ce înseamnă protejarea mediului înconjurător, Mihai ne-a mărturisit că nu doar că își dorește să trăiasc într-un mediu mai curat, dar ia și atitudine.

„Eu nu am avut niciodată în casă punga cu pungi. Mă confunzi cu mama mea, dar eu chiar nu am avut.

Dacă urăsc ceva este să țin lucruri care nu îmi sunt de folosință niciodată în casă. Chiar am fost certat de foarte multe ori că mereu iau pungi în plus pentru că eu nu am în casă.

Când mai vreau să merg la o zi de naștere și caut o pungă frumoasă ca să bag cadoul, nu am în casă. Uite, spre exemplu, mi s-a întâmplat asta chiar zilele trecute.

Am fost la ziua de naștere al lui Alexandru, fiul cel mare al lui Radu Vâlcan și Adelei Popescu, aveam cadou și ne-am trezit că nu aveam pungă.”, a povestit Mihai pentru playtech.ro.