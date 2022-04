Profeția despre războiul din Ucraina pe care Mihai Morar a descoperit-o la Athos: „Nu! Trebuie să fie război”

Timp de secole, bărbații ortodocși au mers la Muntele Athos pentru a se izola de preocupările cotidiene ale lumii exterioare. Singura intrare este cu barca. Femeilor le este strict interzis să pună piciorul pe teritoriu. Pelerinii de sex masculin, după ce primesc un permis special, pot veni în vizită pentru a se spovedi. Merg și pentru a cere sfat de la cei 2.000 de călugări din cele 20 de mănăstiri răspândite de-a lungul țărmului colinar. Este unul dintre cele mai sfinte locuri ale ortodoxiei. Printre cei care au ajuns la Muntele Athos se numără şi Mihai Morar, care a povestit recent despre un episod extrem de interesant avut cu Părintele Gamaliel, la Mânăstirea Sf. Pavel din Athos.

În prezent, nu totul este bine în Ortodoxie. O divizare legată de războiul Rusiei din Ucraina provoacă o schismă și discuții sumbre despre violență între diferitele biserici ortodoxe. Bartolomeu al Constantinopolului, cunoscut drept patriarhul ecumenic și „primul între egali” dintre patriarhii ortodocși, a fost de acord să acorde autocefalie Bisericii Ortodoxe Ucrainene în 2018. Astfel Biserica din Ucraina a devenit practic o biserică independentă. Patriarhul Kirill al bisericii ruse, care consideră Ucraina ca fiind domeniul său, a reacționat cu furie și a anunțat o separare de patriarhul ecumenic la acea vreme.

În 2018, la Kiev, avea loc o reuniune pentru a proclama oficial independența bisericii. La acel moment unii preziceau violențe dacă Kievul va încerca să confiște proprietatea bisericii de la patriarhia moscovită. Undele acestei decizii s-au simțit departe, la Athos, care se află sub controlul patriarhului ecumenic, al cărui nume este binecuvântat în timpul slujbelor.

„Ucraina este o țară independentă și își merită propria biserică”, a spus Makarios. Opinia sa nu este împărtășită de toți. Un călugăr ucrainean stabilit la chilia lui Makarios, părintele Agafon, a avut o opinie diferită. Acesta i-a numint pe ucrainenii care sunt în favoarea unei biserici independente „divizori și eretici” și spunând că biserica ucraineană ar trebui să rămână sub controlul Moscovei.

Deci, iată că tensiunile dintre cele două țări, încă de acum 4 ani, aproape că au scindat preoțimea ortodoxă din Ucraina, Rusia și de la Muntele Athos. Dar, se pare că într-o anume măsură lucrurile s-au mai diluat, și astăzi preoți, precum Părintele Gamaliel vorbesc detașați de ceea ce se întâmplă acum în Ucraina.

Celebrul moderator radio, Mihai Morar, a povestit recent despre experiența pe care a avut-o atunci când a ajuns la Muntele Athos, stând de vorbă cu Părintele Gamaliel. În relatarea sa de pe Facebook, Mihai Morar povestește despre „o întâmplare cu Bătrânul Evmenie, un sfânt ascuns al Athenei, relatată de Mitropolitul Neofit de Corfu într-o carte apărută în Grecia în 2016.”, legată de ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, totul fiind parcă o prevestire a ceea ce avea să înceapă.

„O altă experiență cutremurătoare cu Bătrânul Evmenie am avut-o în Ucraina, când am ajuns pe aeroportul din Kiev.Am mers toți la Kiev și am făcut rugăciune. Iar eu plângeam mult. Și pe toți ne întărea Părintele Porfirie, care mi-a zis: Nu plânge așa, nu va fi acum războiul mai târziu va fi! Și l-am văzut pe Sfântul Ioan Rusu, care a zis: Nu! Trebuie să fie război, căci nu există alt chip prin care să se tămăduiască această lume.”, scria Părintele Gamaliel în cartea sa, mai spune Mihai Morar.