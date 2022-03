Mihai Morar, tată pentru a patra oară. Când revine la TV, e mai curând decât credeai!

Mihai Morar a făcut un anunț care i-a uimit pe fanii săi. El a dezvăluit că urmează să devină tată pentru a patra oară. El a mai dezvăluit și când va reveni pe micile ecrane. Omul de radio, care are și un podcast de succes, a vorbit și despre efectul pe care l-a avut pandemia de coronavirus asupra proiectelor sale.

Mihai Morar, prezentatorul de la Radio ZU, a dezvăluit că va deveni tată pentru a patra oară, dar și că va reveni în televiziune, cu o nouă emisiune, chiar din acest weekend.

Mihai Morar a mai dat și alte detalii despre viața sa personală, spunând și din ce anume a făcut bani pe timpul pandemiei de Coronavirus.

„Podcastul a fost cel mai mare câștig pe care l-am avut în pandemie, am renunțat la TV și am reușit să am spațiul mental cât să mă gândesc ce fac mai departe, iar pandemia, lockdown-ul mi-au dat timpul ăsta. Sunt convins că am mai mulți urmăritori ca la emisiune. Dar știi în ce măsor? În feedback.

Pe câți oameni îi mișcă cea ce fac eu. Și marea mea frustrare în televiziune era că făceam emisiuni bune cu invitați tari și importanți, cu subiecte bune și nu aveam niciun feedback. Eram doar eu. Să faci o meserie publică, unde nu ai păreri de la publicul tău, este destul de frustrant. Și acum mă bucur că nu vorbesc la pereți, văd că am publicul meu”, a mărturisit Mihai Morar.