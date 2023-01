„Ce naiba, te iei după ce scriu procurorii?”. Declarația care pune într-o lumină nouă reținerea lui Victor Pițurcă, fost selecționer al naționalei României – EXCLUSIV

Dumitru Dragomir este convins că Victor Pițurcă nu va fi condamnat la închisoare cu executare, deși antrenorul a fost deja reținut de DNA. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a declarat, în exclusivitate pentru playtech.ro, că nu crede că fostul selecționer este vinovat și speră că antrenorul va demonstra acest lucru și în fața instanței de judecată.

Victor Pițurcă are probleme mari cu legea. Procurorii DNA îl acuză că este implicat într-un dosar de achiziții publice și l-au reținut, în toiul nopții. Fostul selecționer nu este la prima încercare de acest gen. În anii `80 a stat două luni și jumătate la închisoare după ce a refuzat să predea milițienilor banii pe care îi câștigase la jocuri noroc, iar în „dosarul Valiza” a primit o condamnare cu suspendare, după ce a semnat ca martor într-un contract antedatat de Gigi Becali.

Fostul selecționer este reținut acum într-un dosar în care au fost cumpărate, în perioda pandemiei, 100.000 de măști despre care anchetatorii susțin că erau de proastă calitate și că miroseau a DDT. În această afacere ar fi fost implicați Victor Pițurcă, dar și fiul acestuia, Alexandru. Procurorii ar fi decis, conform Agerpres, să-l rețină și pe directorul general al Romarm, Gabriel Ţuţu.

„Nu a pățit nimic, vezi-ți de treabă! Beneficiază de prezumția de nevinovăție până o să dea judecătorul verdictul”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Fostul președinte al LPF susține că vorbit cu Pițurcă, cu 24 de ore înainte de reținere. Antrenorul i-a confirmat că a plătit transportul, dar i-a transmis că nu are mai multe informații despre proveniența produselor și calitatea acestora.

„Ce dacă l-au reținut? Eu nu am fost reținut? He, he… Ce naiba, te iei după ce scriu procurorii? Părerea mea este că scapă! Nu am date din dosar, dar eu cred că este nevinovat”, a mai spus fostul șef al LPF.