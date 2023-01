„Patimile” lui Victor Pițurcă. Cele două luni din închisorile comuniste și condamnarea din „dosarul Valiza”

Victor Pițurcă a fost reținut de DNA într-un dosar privind achizițiile publice din perioada pandemiei. Nu este prima oară când fostul selecționer are probleme cu justiția. În anii `80 a fost chiar închis pentru nu a vrut să le predea milițienilor banii pe care îi câștigase la jocuri de noroc, ilegale în vremea respectivă.

Victor Pițurcă are o avere de aproape 50 de milioane de euro. Cel puțin așa susține fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. A antrenat ani mulți la echipa națională, dar și în campionatul intern la Steaua și apoi la FCSB, dar și la cele două echipe din Craiova. A lucrat și în Arabia Saudită, dar banii de la Al Ittidad, mai bine de două milioane de euro, i-a primit doar în urma unui proces la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Fostul atacant al echipei naționale și al formației Steaua a fost mereu un magnet pentru sume mari de bani. În anii `80 a făcut chiar închisoare pentru că nu a vrut să le dea milițienilor banii pe care îi câștigase la jocuri de noroc. A fost arestat când s-a dus în vizită la foștii lui colegi de la Târgu Jiu.

Am mers la Miliție atunci și oamenii mi-au zis: „Ne dai banii sau te condamnăm?”. „Nu vă dau niciun ban, băi fraților! Condamnați-mă!”. Eu nu prea credeam lucrul ăsta, doar eram la Scornicești! Nu mă gândeam la așa ceva.

„După câteva luni am mers la Tg. Jiu, unde am jucat într-o seară jocuri de noroc. Seara ne-a prins Miliția. Ne-a turnat cineva. S-a aflat că eram eu acolo.

Fostul jucător a fost condamnat la șase luni de închisoare, dar a fost eliberat după două luni și jumătate. Juca la FC Scornicești, echipa favorită a lui Nicolae Ceaușescu,

„Până la urmă, ce făcusem? Am fost pur și simplu arestați că au zis unii că am jucat, dar ei n-au prins pe nimeni! N-a fost flagrant, doar s-a întâmplat. Eu mi-am dus crucea până la capăt. Am făcut două luni și ceva de detenție. Din șase luni! Până la urmă a intervenit Scorniceștiul și ne-au judecat din nou.

Atunci doar golanii mai erau condamnați așa! Sau cei care voiau să intre la pușcărie ca să treacă de o iarnă care urma. Nicidecum eu sau alți trei care erau milionari pe vremea aia în Tg. Jiu. Cam asta a fost…”, a mai spus Pițurcă la gsp.