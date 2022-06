Ce mașină ieftină conduce Emma Răducanu deși e imaginea Porsche. Vei rămâne uimit să vezi ce marcă și model preferă FOTO

Ce mașină ieftină conduce Emma Răducanu deși e imaginea Porsche. Jucătoarea britanică cu origini românești se pregătește să ia startul la Wimbledon, locul unde, anul trecut, a început ascensiunea sa pe firmamentul tenisului mondial. Deși n-a mai obținut rezultate relevante după ce a câștigat US Open 2021, sportiva de 19 ani a adunat deja o avere din contractele de sponsorizare cu companii faimose. Dar Emma Răducanu a rămas cu picioarele pe pământ, lucru dovedit și de automobilul pe care-l conduce.

Dar Emma Răducanu se confruntă în acest sezon cu numeroase probleme medicale. Acestea au obligat-o să abandoneze în multe turnee, precum cel de la Nottingham, la debutul sezonului pe iarbă, lucru ce a împiedicat-o să joace și la Birmingham.

Emma Răducanu n-a mai avut rezultate pe teren, după US Open, dar a devenit una dintre cele mai căutate sportive de marile companii pentru a deveni imaginea lor. Britanica a încheiat contracte de sponsorizare cu firme ca Dior, Tiffany, Evian, British Aiways sau Vodafone, lucru ce i-a adus o adevărată avere.

De curând, Emma Răducanu a devenit și ambasadorul faimosului brand Porsche. Se știe că sportiva iubește viteza încă din copilări, când a practicat motocros și karting.

În ciuda acestor lucruri, Emma Răducanu a arătat că a rămas o persoană modestă, cu picioarele pe pământ. Publicația Daily Mail a publicat fotografii în care Emma folosește nici mai mult nici mai puțin decât un autoturism Dacia Sandero. Mașina fabricată și în România este una dintre cele mai ieftine din Regatul Unit, având un preț de 9.300 de euro.

Emma Răducanu este o împătimită a curselor moto, dar auto, ea urmărind de la fața locului, anul trecut, cursa de la Silverstone din cadrul Formulei 1. Mai mult, presa britanică a speculat că ar avea o relație cu italianul Fabio Quartararo, nimeni altul decât campionul mondial de la MotoGP.

