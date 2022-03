Emma Răducanu, răsfățată de mărcile de lux, eșecuri pe linie pe terenul de tenis. Jucătoarea britanică de 19 ani trece printr-o perioadă paradoxală. Pe cât de slabe devin rezultatele sale în turnee, pe atât îi crește cota printre companiile mari ale lumii ce vor să-și asocieze imaginea cu a sportivei. Emma Răducanu a adunat, în schimb, doar două victorii din șapte partide jucate în 2022, fiind eliminată, cu o excepție, din primele tururi în toate competițiile la care a participat după ce a câștigat US Open 2021

Emma Răducanu, răsfățată de mărcile de lux, eșecuri pe linie pe terenul de tenis. Britanica de 19 ani nu se regăsește în 2022. Britanica a fost eliminată încă din turul II la Miami, după o înfrângere în trei seturi suferită în fața cehoaicei Katerina Siniakova (25 de ani, 53 WTA), scor 6-3, 4-6, 5-7.

Jucătoarea britanică cu origini românești a trecut din eșec în eșec după ce a triumfat, toamna trecută, la US Open. Ea a câștigat doar 4 dintre cele 12 partide disputate de atunci. Ea s-a confruntat și cu multe probleme de sănătate, de la Covid-19, la bășici în palma dreaptă și dureri la șoldul stâng.

Emma Răducanu a devenit, în schimb, o răsfățată a mărcilor de lux care s-au înghesuit să-i ofere contracte de sponsorizare. Jucătoarea de 19 ani a devenit imaginea multor branduri renumite, de la Dior, Tiffany&Co, până la Evian, British Airways sau Vodafone. De curând, ea a devenit și ambasadorul mărcii Porsche, în schimbul unui contract cu multe zerouri.

Emma Răducanu a fost eliminată după cel mult două meciuri câștigate, în toate turneele la care a jucat după US Open 2021. E drept, multe dintre înfrângerile din acest an au venit după meciuri extrem de disputate, în care a dominat prima parte a jocului. Dar, presiunea pare a fi devenit prea mare pentru cea care a fost decorată de Regina Angliei și a primit o sumedenie de premii la finalul anului trecut.

De la fata venită de nicăieri ce nu avea nimic de pierdut, Emma Răducanu s-a transformat în starul de la care toată lumea așteaptă totul. Ea a declarat că nu are de gând să se retragă foarte rapid, așa cum a făcut-o Ashleigh Barty. Australianca a anunțat, zilele trecute, că a pus punct carierei la doar 25 de ani, într-un moment în care era lidera ierarhiei WTA și domina tenisul feminin.

„Eu vreau să fiu în joc cât mai mult posibil. Am doar 19 ani. Tocmai am venit în turneu și vreau să fiu aici până la 30 de ani. Mi-am luat 18 luni de pauză în 2020 și am început în 2021. Pentru că aveam această dorință de a fi cu adevărat acolo pe teren, îmi era atât de foame de tenis încât am reușit rezultate grozave vara trecută.

Acest lucru arată doar că nu trebuie să fie totul doar tenis, tenis, tenis. Cred că acea perioadă dedicată educației m-a ajutat foarte mult. Cunosc o mulțime de jucători care renunță la școală când au 12 sau 13 ani. Se antrenează prea mult și se accidentează. Când ești atât de tânăr, nu este sănătos să te antrenezi atât de multe ore”, a declarat Emma Răducanu, citată de Daily Mail.