Ce mare defect are Majda! Vedeta face o mare gaură în buget, dar nu se poate redresa VIDEO EXCLUSIV

Majda traversează o bună perioadă din viața ei, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. După cum bine știm, vedeta Pro TV, are o relație de aproape 5 ani cu Mihai, bărbatul care o face fericită.

Nu de foarte mult timp, cei doi s-au mutat împreună, alături de fiica Majdei, Jacqueline. Fetița în vârstă de 10 ani este un copil bun, conștiincios și se înțelege foarte bine cu partenerul mamei sale, semn că îl consideră pe Mihai parte din familia lor.

Pentru că are un program foarte încărcat, plin de filmări și de evenimente, Majda nu își poate programa din timp o vacanță. Astfel, de cele mai multe ori, aceasta cumpără biletele pe ultima sută de metri și, bineînțeles, la un preț mult mai ridicat

Vedeta PRO TV recunoaște că la acest capitol nu este foarte organizată, iar partenerul de viață, Mihai, înțelege foarte bine această “problemă”:

Fosta concurentă de la Survivor are o poveste de viață impresionantă. Vedeta a trăit o dramă în copilărie, fiind părăsită de tatăl biologic pe când avea un an. Bărbatul s-a întors în Libia unde și-a întemeiat o altă familie.

Majda a fost la acel moment adoptată de Ayhan, bărbatul alături de care și-a refăcut viața mama sa. Vedeta și-a regăsit tatăl după 25 de ani. În momentul în care și-a regăsit tatăl, era pregătită inclusiv să fie respinsă de el.

„Când aveam 7 ani , îmi aduc aminte că eram îmbrăcată într-un halat vișiniu și mă rugam și număram stelele. Acela a fost un moment în care am hotărât că Cel de Sus îmi va fi tată. Tot atunci mi-am pus dorinta să-mi întâlnesc tatăl natural. Știam că mă ascultă, știam că într-o zi o să se întâmple. Anii au trecut, eu îl căutam în fiecare an.

Mă pregăteam pentru acel moment, inclusiv pentru o eventuală respingere. După mulți ani în care nu primeam niciun răspuns, până la urmă prin diferite cunoștințe arabe am reușit să găsesc un semn. Mi-au spus că tatăl meu nu mai trăiește.

Am plâns, nu înțelegeam de ce. Eu credeam în visul meu. Știam că o să-l găsesc. Așteptasem atâția ani. Au mai trecut 6 luni, timp în care inima mea îmi tot spunea mereu să continui să-l caut, știam că Dumnezeu mi-a vorbit atunci la 7 ani, eu credeam în mine și în EL.

Fără să spun nimănui, am mers la Ambasada Libiei. Mi-am făcut curaj și m-am dus să stau de vorbă cu ambasadorul. L-am rugat, în cazul în care o să audă vreodată de el, să-i spună că-l caută fata lui. Că nu vreau nimic, doar să dau mâna cu el. După 10 zile am primit un telefon. Era colegul lui de facultate (colegul tatălui), care mi-a spus ca el trăiește. I-am zis că știu! Am simțit!

Ne-am auzit pentru prima dată la telefon și i-am spus că eu când îi scriam moșului îi spuneam că vreau să-l cunosc de Crăciun pe tata”, a scris Majda, în urmă cu mai mult timp, pe conturile sale de socializare.