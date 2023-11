Ce spune Majda Aboulumosha după 6 ani de relație cu Mihai: “Nu sunt atât de încăpățânată pe cât pare” VIDEO EXCLUSIV

Majda Aboulumosha și iubitul ei, Mihai, sunt împreună de 6 ani și formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta Pro TV a dezvăluit că întotdeauna ia în calcul părerea partenerului său de viață înainte de a lua o decizie, indiferent că este vorba despre amanajarea căminului conjugal sau de alegerea outfitului potrivit pentru un eveniment monden.

Mai mult, Majda apreciază diplomația iubitului său, care întotdeauna vine cu răspunsuri potrivite și nu o pune niciodată într-o situația neplăcută.

Majda Aboulumosha este cunoscută din serialele de la Acasă TV în care a jucat, din emisiuni TV la care a participat sau pe care le-a prezentat. La “Vorbește lumea” are ocazia să își pună în valoare talentul legat de arta culinară și nu este singurul. Prezentatoarea TV și-a amenajat singură apartamentul și o altă pasiune de-a ei este pictura, hobby pe care are de gând să îl valorifice.

Majda: “Sper să mai fac eu niște picturi acolo, tablouri”

Atunci când ți-ai amenajat apartamentul, care au fost principiile după care te-ai ghidat?

Făcând singură lucrul acesta, am zis: nu trebuie să merg la cumpărături să zic îmi place și aia, îmi place și aia și după să ajung cu retururi. Am spus că ar trebui să mixez 3 culori – portocaliu, maro, verde – cam astea sunt culorile, nuanțe și calde, dar în același timp să iasă și ceva în evidență.

M-am gândit ce mă reprezintă, să nu uit de nota mea orientală, de rădăcinile mele, am fotoliile pe care le-am păstrat de la mama, de aceea am și schimbat canapeaua. Și pentru că am păstrat fotoliile pe care le am de la mami, de 20 de ani sunt, le-am recondiționat singură, mi le-am vopsit și așa mai departe, am schimbat canapeaua că nu era în zona de clasic, am luat o altă canapea.

Am o zebra cum intri în casă, lustrele care sunt tot în stilul ăsta și urmează, sper, să mai fac eu niște picturi acolo, tablouri, că mi-am luat ustensilele tot și pictez.

Ai de gând să te specializezi, să faci niște cursuri? Fiind vorba de o pasiune.

Mă bate gândul, asta pentru că toți prietenii mă îndeamnă. Au zis: decât să mai schimbi la tine în casă, cheltui prea mulți bani, după 3 luni tu vrei să schimbi, du-te pe la prietenii tăi, du-te la oameni, fă-ți un curs că sigur îți prinde bine, știi să mixezi culorile.

Asta au zis-o ei, nu mi-a zis și un specialist și am nevoie probabil de confirmarea asta și nu exclud. Eu cred că în viață chiar trebuie să faci ceea ce îți place, să îți urmezi visul, indiferent dacă tu ești acum la un birou, dar toată viața ai visat să cânți, să dansezi.

Fă part time treaba asta, că nu se știe niciodată și nu există o limită de vârstă. Poți să faci asta și la 40 și la 60 și la 70 și m-aș duce cât mai sus, ca să înțeleagă oamenii care ne urmăresc că trebuie să își urmeze visul.

Jaqueline ce și-a dorit neapărat să fie neapărat în camera ei? Și-am pus amprenta personală?

Și mie îmi place cerul și ei și norii în special. La ea în cameră predomină roz pal cu turcoaz, ea și-a ales tapetul care este în fața patului, e plin cu nori.

Majda: “Nu sunt atât de încăpățânată pe cât pare”

Mihai a avut un cuvânt de spus? Și-a dorit ceva în mod special?

M-a susținut, a fost lângă mine, dar să știi că am ținut cont și de părerea lui. Are încredere în gusturile mele, fiind bărbat este un pic mai spre zona asta clasică, poate nu catifea, poate lemn, dar, în același timp, m-a încurajat, că mie trebuie să îmi placă acolo foarte mult și mi-a dat idei, am mai schimbat traiectoria în momentul în care mi-a zis: nu se potrivește, am schimbat. Nu sunt atât de încăpățânată pe cât pare.

De exemplu, când pleci la un eveniment, Mihai își dă cu părerea asupra vestimentației?

Da, ori el, ori Jaqueline, depinde cine e în casă. Am teama asta, de exemplu, îl întreb: oare sunt prea decoltată? El niciodată nu îmi spune că e prea mult, îmi spune: “Ești foarte frumoasă!” Dar, dacă ceva nu mă avantajează, îmi spune că mai bine îmi venea cealaltă ținută. Știe cum să răspundă!

Deci este diplomat.

Nu spune: vai, ce urât îți vine asta sau îți arată nu știu ce! Nu, nu! “Iubita, parcă cealaltă ținută venea mai bine!” Bine, mulțumesc, mă duc să o iau pe aceea. Așa că, bărbați, așa trebuie să răspundeți: cealaltă, iubita mea! E mai bună cealaltă! Chiar dacă nu există cealaltă!

Vedeți cum ziceți cealaltă, să nu se gândească, pentru că noi, femeile, avem o imaginație. Cealaltă rochiță! Chiar dacă ea nu a probat-o, ați visat-o voi, vă duceți, o luați din șifonier, dar există cealaltă rochiță!

Ce faci cu lucrurile pe care nu le mai porți?

O parte le donez și o parte le dau spre consignație, m-a încurajat prietena mea să le vând, pentru că sunt foarte multe fete care mă urmăresc și care își doresc să poarte ținutele. Și atunci am zis că e o variantă bună. Sunt la un preț modic, există într-un magazin, dacă mai există, că se dau imediat.