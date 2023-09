Majda și-a donat părul, iar acum vrea să facă o schimbare de look! Pe cine vrea actrița să copieze: “La fel ca ea” VIDEO EXCLUSIV

Majda este una dintre cele mai frumoase și apreciate actrițe din România! Majda Aboulumosha este una dintre cele mai apreciate vedete de la Pro TV. Este mama unei fetițe minunate, este prezentatoare și actriță, astfel are o viață de invidiat. Vedeta are o carieră de succes în televiziune, iar pe plan sentimental, bruneta este îndrăgostită până peste cap de partenerul ei Mihai. Cu toții știm că Majda, în vârstă de 35 de ani are o frumusețe aparte, dar se pare că vrea să își facă o schimbare de look! Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, actrița ne-a oferit mai multe detalii!

Pe cine vrea să copieze Majda? Vedeta vrea o schimbare de look, după ce și-a donat părul!

Cu toții știm că Majda este una dintre cele mai frumoase femei din România, căci are o frumusețe aparte. Cu toate acestea, actrița vrea să își facă o schimbare radicală de look! Mai mult decât atât, Majda ne-a spus că și-a donat părul! De ce a luat această decizie? În exclusivitate pentru Playtech Știri, Majda ne-a oferit toate detaliile!

“Aș vrea să mă fac blondă, este visul meu, asta pentru că mama mea este blondă! Tot timpul mi-am dorit să mă fac blondă, dar de fiecare dată când am întâlnit un hairstylist mi-a zis nu, sub nicio formă, pentru că îmi stric părul. Am încercat să mă fac blondă, dar m-am tuns scurt după. Atunci nu m-am lăsat pe mâna cui trebuie din păcate. Este un sfat pentru fete, în cazul în care vor să ăși facă o schimbare, să apeleze la cineva de încredere, pentru că eu mi l-am distrus. Am așteptat până s-a refăcut părul, apoi am simțit că ar trebui să mă tund, cu toate că țin foarte mult la părul meu lung. Acum a fost pentru o cauză nobilă, pentru că mi l-am donat, așa că nu mi-a părut rău. Încă veau să mă fac blondă, dar aș apela la cineva de încredere, desi nu este foarte ușor de lucrat cu părul meu. Nu aș putea deveni blondă precum mama mea, dar am tot felul de peruci acasă. Când îmi intind părul, stă destul de mult întins, asta dacă nu este umiditate. Dacă o picătură atinge părul, se umflă. În rest, stă destul de mult și îmi ia cam o oră și ceva să îl îndrept. ”, ne-a declarat Majda, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Majda, despre fetița ei: “Îmi doream părul ca celelalte fete”