Ce job a avut Inna înainte să fie celebră. Nu i-a fost deloc rușine să recunoască

Inna a cântat pe cele mai mari scene ale lumii și are fani în țări la care nici ea nu se gândea vreodată. Deși acum are o viață lipsită de griji, în care își face absolut toate poftele, Inna a avut și momente dificile. Nu îi este rușine să recunoască din ce a trăit în trecut.

Despre Inna știe toată lumea că este o artistă care a cunoscut faima internațională odată cu lansarea primei sale piese Hot. Ceea ce muți nu știu este că frumoasa cântăreață nu s-a născut în puf și nici nu a dus o viață de lux. Contrar aparențelor, Inna a fost nevoită să muncească de mică, pentru a se putea întreține.

Pentru că munca înnobilează, Innei nu îi este rușine să recunoască ce meserie a avut înainte să devină faimoasă. Tinerii din ziua de astăzi s-ar jena să dezvăluie că au avut un asemenea job. Însă nu și Inna, care spune cu mândrie ce a făcut pentru bani de buzunar.

Pe vremea când era adolescentă, vedeta noastră a lucrat ca vânzătoare la tarabele din stațiunile de pe litoral, unde vindea costume de baie, papuci sau umbrele, lucru de care nu îi este deloc rușine să povestească.

Nici cu muzica nu a avut cine știe ce succes la început, după cum mărturisește chiar artista. Din fericire, s-a orientat către un alt gen muzical, iar piesa „Hot” a spart toate topurile.

„Primul meu proiect muzical a fost unul pop-rock, care nu a funcționat așa cum m-am așteptat. Ulterior, am lansat piesa «Hot». And the rest is history (Restul e istorie, n.r.).

Unul dintre cele mai mari concerte pe care le-am susținut a fost în Olanda la Queen’s Day, în fața a sute de mii de oameni. A fost copleșitor!”, a dezvăluit Inna.