Inna, reacție în premieră despre câți bani a câștigat. Ce cheltuieli are cântăreața

Inna este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România, bucurându-se de un mare succes atât în țară, cât și peste hotare. Vedeta a susținut multe concerte de-a lungul anilor, a semnat contracte uluitoare de imagine, dar și a avut apariții la diferite emisiuni.

Inna face parte din jurații de la ‘Masked Singer’, bucurând publicul din România cu replici și reacții spumoase ori de câte ori află un indiciu cu privire la persoanele care se află sub măști. Între timp, vedeta se ocupă și de propria carieră, fiind extrem de căutată.

Totuși, ea preferă să fie extrem de discretă în momentul în care vine vorba despre viața personală sau despre banii pe care îi câștigă. Inna are acces la multe haine de lux, vacanțe exotice, așa că multă lume ar putea să creadă că aceasta își îndeplinește orice dorință.

Vedeta a recunoscut că niciodată nu a pierdut contactul cu realitatea, astfel că știe prețurile produselor din magazine, mai ales pentru că a fost nevoită să se ocupe de cumpărături în pandemie, în perioada în care toți au petrecut mai mult timp în locuință.

„Nu am pierdut simțul realității și mai ales în ultimul an, în care am stat mai mult pe acasă, m-am ocupat de multe ori singură de cumpărături și știu prețurile.”, a zis Inna pentru revista Viva!.