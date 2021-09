Ce planuri are Inna pentru finalul lui 2021. Dezvăluirile artistei, aflată în străinătate (exclusiv)

Aflată în Polonia, Inna a vorbit pentru Playtech.ro despre motivul pentru care nu s-ar stabili în altă țară, mai precis cine o ține legată de România, despre începuturile carierei sale, dar și despre colaborarea cu trustul PRO TV, unde este colegă de platou cu Mihaela Rădulescu, Horia Brenciu și Alex Bogdan.

Izolată trei săptămâni într-o casă cu compozitorii

Cum te-ai descurcat în pandemie? Ai stat mai mult in casă, ai renunțat la orice fel de vacanță peste hotare?

A fost o perioadă în care nu am călătorit atunci când nu a fost posibil, bineînțeles. Însă nu a fost o perioadă neapărat liniștită, am lucrat din studioul meu de acasă, am avut filmări de videoclipuri, ședințe foto, intervuri pe zoom, live session-uri.

Chiar am încercat să rămân conectată la munca mea, la fanii mei și chiar am lansat multă muzică. Ba chiar am lansat și un album pe care l-am compus în doar 3 săptămâni alături de producători și compozitori extraordinari, izolați toți într-o casă. Când lucrurile s-au mai așezat, am reînceput călătoriile atât în țară, cât și în alte țări în care îmi doream să ajung.

Cum a fost reîntâlnirea cu publicul?

A fost minunat, emoționant, mi-am dat seama cât sunt de norocoasă că fac ceea ce îmi place în fiecare zi și că pot să aduc fericire oamenilor prin muzica mea. Tot în această perioadă a pandemiei am conștientizat cât de greu mi-a fost fără scenă, fără călătorii, fără viața mea obișnuită, mereu în mișcare.

Continuă colaborarea cu Pro TV

Ce proiecte ai în continuare?

Am lansat multă muzică, atât anul acesta, cât și anul trecut, colaborări cu artiști pe care îi apreciez: Alok, Sofi Tukker, Gromee, Flo-Rida, Timmy Trumpet, Carla’s Dreams, The Motans, Irina Rimes, Sickotoy, Elvana.

De asemenea, din 9 septembrie, începe cel de-al doilea sezon Masked Singer și sunt bucuroasă să fac parte și din cel de-al doilea sezon, alături de Horia Brenciu, Mihaela Rădulescu și Alex Bogdan. Va fi un sezon plin de suspans, de mister, cu multe surprize, un show spectaculos, cu măști excepționale! Abia aștept să îl vedeți.

În rest, urmează să lansez un proiect special la care am lucrat în ultimul timp, abia aștept să vi-l prezint.

Despre începuturile carierei sale

Povestește-ne, putin, despre începuturile carierei tale. Când ți-ai dat seama că ai talent și ți-ai propus să faci carieră în muzică?

De mică îmi plăcea să cânt familiei, prietenilor, vecinilor, să dau spectacole în spatele blocului. Ulterior, am început să iau lecții de canto, să merg la concursuri, festivaluri și mai apoi să îmi lansez propriul proiect muzical.

Cât de des mai cânți peste hotare și în ce condiții mai faci asta?

Vara aceasta am cântat în mai multe țări, chiar acum vă scriu din Polonia unde am venit să susțin un concert. În condiții de siguranță, este ok să cânt oriunde în această perioadă.

Iubește scena mai mult decât televiziunea

Unde te simți mai bine, pe scenă, sau la tv?

Este minunat să faci parte dintr-un proiect TV, dar eu iubesc să fiu pe scenă, este o energie specială pe care o primesc și pe care o ofer și nu cred că este o experiență în viața mea care să o egaleze.

Ce fel de proiect tv ți-ai mai dori?

Nu m-am gândit neapărat la un nou proiect TV pe care mi-l doresc. Momentan mă bucur de experiența Masked Singer!

Barcelona, a doua sa casă

Pe când un copil?

Veți afla când va fi 🙂

Te-ai gândit să te stabilești vreodată în altă țară? Dacă da, unde anume?

Nu mi-am propus niciodată să mă stabilesc în altă țară, dar, după cum am spus adesea, simt că Barcelona este a doua mea casă și merg acolo pe cât de des pot.

Dacă nu, ce te ține legată cel mai mult de țara ta natală?

Iubitul meu, familia, prietenii, echipa mea de la Global Records.