Ce face în prezent Roxana Vancea. Fosta asistentă de la Neatza a slăbit incredibil

Care este viața de acum a Roxanei Vancea? Fosta asistentă de la Neatza a slăbit incredibil de mult, iar acum se pregătește să guste din viața cu un nou-născut. Aceasta are experiență cu copilul soțului din prima căsnicie, astfel că nu se teme de ceea ce va urma.

Roxana Vancea a devenit cunoscută publicului în rolul de asistentă de televiziune pentru matinalii de la Neatza cu Răzvan și Dani. Aceasta a reușit să fure o bună perioadă privirile cu formele sale voluptoase, dar în special cu bustul natural pe care îl avea. Timpul a trecut, iar mai apoi a decis să se retragă din fața camerelor de luat vederi, ulterior a apărut în presa mondenă într-o relație controversată cu Mihai Bendeac.

Acum, însă, s-a făcut femeie de casă, s-a căsătorit și a avut grijă până de curând doar de fiul partenerului său din primul mariaj eșuat. Roxana se pregătește să dea naștere primului său copil și se bucură extrem de tare de experiența care vine cu pași repezi. Cea din urmă și-a provocat fanii la o sesiune de Q and A pe Instagram Stories, iar întrebările au curs lanț despre fiul vitreg, Milan, iubitul și soacra acesteia.

De asemenea, fosta asistentă a dezvăluit și când ar urma să-și strângă pentru prima oară în brațe bebelușul. Potrivit mărturiilor sale, înainte să rămână gravidă avea 47 de kilograme, iar acum are 47,6, în cele 17 săptămâni de sarcină. Într-un alt story a detaliat că are 1.63 de cm în înălțime.

Întrebată de sexul bebelușului pe care îl poartă în pântece, femeia a spus: “70% mi-a zis că e băiat. O să aflu joi sigur. În noiembrie (n.r.: va naște)”. Mulți au fost curioși de Milan, așa că nu s-au abținut din întrebări: “Locuiește la noi de joi până luni. Luni, după grăniță, îl ia mama lui până joi, când îl luăm noi iar”, i-a răspuns Roxana Vancea unui internaut.

”Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult asta. El a renunțat șapte luni să mai ia suplimentele pentru sală. Ne-am făcut analizele amândoi și am și aflat că am rămas însărcinată. S-a întâmplat foarte repede. Înainte am făcut teste de ovulație. Eu, în trecut, când mă îngrășasem, am avut probleme cu ovulația. Am făcut nu știu câte teste, două-trei odată, au ieșit toate pozitive. Așa l-am anunțat: era pe canapea și m-am dus cu testul la el”

Roxana Vancea