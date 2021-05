Roxana Vancea e gravidă. Ce a făcut soțul ei cu 7 luni înainte, pentru a garanta reușita

Roxana Vancea este însărcinată cu primul ei copil, urmând să aducă nască peste o jumătate de an. Ea a povestit la TV cum anume i-a dat marea veste soțului ei, dar și ce sex va avea copilașul.

Roxana Vancea, în vârsta de 30 de ani, a anunțat că o să devină mamă pentru prima dată. Vedeta și soțul ei anunțat, de altfel, în urmă cu câteva luni, că își doresc să aibă un copil împreună, iar ruga le-a fost ascultată. Ca să poată rămâne gravidă, Roxana Vancea și-a făcut multe analize, iar soțul ei, Dragoș, a renunțat la suplimentele alimentare pe care le lua constant ca să-și crească masa musculară.

Dragoș, soțul Roxanei Vancea, mai are un băiețel dintr-o relație anterioară, iar ea îl consideră pe băiețel ca fiind propriul ei copil. Roxana Vancea a mărturisit și ce sex va avea bebelușul ei, iar ea a spus că va fi tot băiețel, deși a fost dificil să afle, deoarece cel mic era poziționat mai mereu cu spatele.

Surpriza mare a fost și pentru Dragoș, soțul vedetei, care a fost extrem de fericit de rezultatele testelor de sarcină ale soției lui.

„Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult asta. El a renunțat șapte luni să mai ia suplimentele pentru sală. Ne-am făcut analizele amândoi și am și aflat că am rămas însărcinată. S-a întâmplat foarte repede. Înainte am făcut teste de ovulație. Eu, în trecut, când mă îngrășasem, am avut probleme cu ovulația. Am făcut nu știu câte teste, două-trei odată, au ieșit toate pozitive. Așa l-am anunțat: era pe canapea și m-am dus cu testul la el”, a spus Roxana Vancea la un post tv.