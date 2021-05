Cum arată Roxana Vancea în costum de baie, însărcinată în 3 luni. Imaginile sunt uluitoare

Fosta vecină de la Neatza cu Răzvan și Dani trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Roxana Vancea, cunoscută publicului român pentru bustul său generos și formele voluptoase care au consacrat-o la matinalul de la Antena 1, este însărcinată pentru prima dată. Fosta iubită a lui Mihai Bendeac arată senzațional gravidă în 3 luni.

Roxana Vancea și soțul ei Dragoș Paiu au plecat, recent, într-o vacanță superbă într-o destinație exotică. Și pentru cine credea că cei doi au plecat singuri, ca doi porumbei, ei bine nu este așa. Fosta asistentă TV și partenerul ei s-au distrat alături de fiul acestuia dintr-o relație anterioară.

Focoasa brunetă se înțelege foarte bine cu fiul ei vitreg, iar acum mai are doar câteva luni până când își va ține primul copil în brațe. Diva are o relație specială cu cei din comunitatea ei de fani, cărora le oferă, ori de câte ori poate, o mică porțiune din rutina ei zilnică.

Roxana Vancea a postat o serie de imagini incitante cu ea îmbrăcată în costum de baie. Internauții au savurat fotografiile, admirând trupul sculptat al brunetei, care nu suferit niciun fel de transformare, momentan.

Roxana Vancea și-a etalat corpul perfect pe plaja însorită din Monte Carlo, alături de soțul ei și băiețelul său. Frumoasa vedetă arată senzațional și pozează precum fotomodelele internaționale, iar fanii acesteia s-au grăbit în a o îmbrăca din cap până în picioare cu aprecieri și complimente.

Din fotografii putem observa că bruneta în vârstă de 30 de ani radiază de fericire, semn că sarcina îi priește de minune, iar acesta nu este singurul motiv. Vedeta ține foarte mult la fiul soțului ei, pe care-l îndrăgește ca pe propiul ei copil.

Deși mai durează o jumătate de an până când va aduce pe lume primul ei bebeluș, Roxana Vancea nu mai are răbdare până când va deveni mămică. Fosta iubită a lui Mihai Bendeac a povestit cum i-a dat vestea cea mare soțului ei Dragoș.

„Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult asta. El a renunțat șapte luni să mai ia suplimentele pentru sală. Ne-am făcut analizele amândoi și am și aflat că am rămas însărcinată. S-a întâmplat foarte repede. Înainte am făcut teste de ovulație. Eu, în trecut, când mă îngrășasem, am avut probleme cu ovulația. Am făcut nu știu câte teste, două-trei odată, au ieșit toate pozitive. Așa l-am anunțat: era pe canapea și m-am dus cu testul la el.

Mi-a fost rău în prima lună când am rămas însărcinată. Aveam grețuri. După două luni, nu am mai avut nimic. Nu mai am voie să fac abdomene. Medicul mi-a zis că în trimestrul doi o să mă simt ca o femeie normală, iar în trimestrul trei va fi mai greu. O să am dureri de spate pentru că mi-au crescut foarte mult sânii și eu sunt foarte slabă”, a declarat Roxana Vancea la o emisiune televizată, acum ceva timp.