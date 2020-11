Ce pensie uluitoare are Silviu Prigoană. A intrat cu 10 ani mai devreme, iar suma este din altă lume

Silviu Prigoană a ieșit la pensie anul trecut, deși are doar 56 de ani. Acesta a dezvăluit că a putut să iasă la pensie mult mai devreme după ce a avut contribuții uriașe la pensie.

Silviu Prigoană a ieșit la pensie la 56 de ani. Cum a procedat și ce pensie are fostul politician

Silviu Prigoană a ieșit la pensie încă de anul trecut, mai exact din luna octombrie a anului trecut. Astfel, fostul om de afaceri are acum o pensie foarte frumoasă, după ce a avut contribuții urișe le pensie.

La contribuțiile uriașe se adugă și pensia de parlamentare, care este de 5000 de lei.

Silviu Prigoană a contribuit masiv la fondul de pensionare

Silviu Prigoană a avut contribuții uriașe la fondul de pensii. Silviu Prigoană a dezvăluit cum s-a ales cu o pensie frumoasă mult mai devreme de termen în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

În urmă cu câteva luni, fostul om de afaceri și politician Silviu Prigoană a mărturisit că a ieșit la pensie. ”Sunt pensionar din octombrie 2019. Am avut niște contribuții uriașe la pensii, că eu am contribuit voluntar. Am avut dreptul să mă pensionez cu 10 ani mai devreme. Și era păcat să nu ies la pensie și să nu beneficiez de acea contribuție a mea”, spunea Silviu Prigoană la momentul respectiv.

Slviu Prigoană așteaptă acum creșterea cu 40% a pensiilor

Omul de afaceri a mărturisit și câți bani câșigă acum ca și tânăr pensionar. ”32.000 de lei net, plus 5.000 de lei de la Camera Deputaților. Adică am 37.000 de lei, aștept mărirea de 40% așa cum s-au lăudat guvernanții ca să ajung la 47 – 48.000 de lei, cât e cursul (n.red euro).

Să am 10.000 de euro pe lună ca să dau și eu anunț la matrimoniale Tânăr pensionar, cu pensie atractivă, aștept ofertele”, i-a spus Silviu Prigoană lui Denise Rifai.

Silviu Prigoană a devenit cunoscut cu ocazia scandalurilor în care a fost implicat cu fosta soție, Adriana Bahmuțeanu

Pe de altă parte, Silviu Prigoană a fost în ultimii 10 ani unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri de la noi, dar și politician, însă acesta a ajuns în atenția publicului, de cele mai multe ori, din cauza scandalurilor cu fosta sa soție, Adriana Bahmuțeanu.

Omul de afaceri Silviu Prigoană a făcut averea în principal din firma de salubritate, dar a investit și a făcut bani și din mai multe proiecte de media. Acum, de câțiva ani, oficial, Silviu Prigoană s-a retras de la conducerea afacerilor sale, lăsându-și fiului său cel mare, Honorius Prigoană să aibă grijă în continuare de acestea.