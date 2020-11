Silviu Prigoană, mărturisiri dureroase despre accidentul care i-a schimbat viața. Cum și-a pierdut,de fapt, piciorul. “Am fost în moarte clinică 8 minute”

Silviu Prigoană a povestit recent într-un interviu pentru emisiunea ”Vorbește lumea”, de la PRO TV, despre una dintre cele mai mari cumpene ale sale: accidentul care l-a lăsat fără picior. Nu a fost singura tragedie din viața sa. Afaceristul a rememorat și momentele când a rămas văduv, în 1992, după ce și-a pierdut soția bolnavă.

În anul 1984, la 22 de ani, Silviu Prigoană suferea un accident de muncă în urma căruia a rămas fără un picior: „Lucram la o fabrică din Gherla, eram frigotehnist”, povestea afaceristul. Într-o zi, s-a rupt un grătar și a căzut într-o mașină de tocat, care i-a tăiat piciorul. A vrut să se pensioneze pe caz de boală, dar a luat-o de la capăt.

În cele trei luni a stat internat în spital și a suferit trei operații, pentru că i se tot cangrena piciorul, iar medicii „tot trebuiau să-mi taie din el”. La cea de-a treia operație, a sfidat moartea. A durat cam opt minute, după cum i-a transmis anestezistul. După un an, și-a pus prima proteză, grea, din lemn, iar în 1995 a deschis centrul de proteze de la Cernica, cu intenția să facă proteze pentru el. Investiția l-a costat aproape un milion de euro.

Încercările nu s-au terminat aici pentru el. Prigoană s-a căsătorit pentru prima dată în 1984, la Cluj. În 1992, după opt ani de mariaj, a rămas văduv, soția sa trecând în neființă din cauza unei boli incurabile. Astfel, el a rămas la 30 de ani singur cu doi copii, Honorius de 6 ani și Silviu de 2 și jumătate.

„A avut o boală de ficat care a avansat rapid. Am încercat, dar la șase luni după ce am descoperit povestea s-a stins. Noaptea când a decedat stăteam cu copii, la spital, și mă gândeam – Bă, stai un pic. Eu nu prea știu. Ei mănâncă. Ce mă fac de mâine dimineață? – Am zis că trebuie să iau taurul de coarne și ne-am mutat în București, în Pantelimon, etajul 5, unde noaptea erau dormitoare, două camere, și a doua zi, de dimineață, le organizam ca birouri. Mi-am luat un asociat și am deschis compania de transport deșeuri, prima companie privată din București. Nu am avut ajutor”, a declarat Prigoană la PRO TV.