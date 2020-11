Ce avere are Alex Bodi. Avion de lux, mașini impresionante și casă de sute de mii de euro

De dimineață, toți ochii sunt pe Bodi, după ce în presă au apărut informații despre operațiunea de amploare a DIICOT împotriva crimei organizate. În urma unei percheziții, și afaceristul din Mediaș a fost săltat de mascați. Extravagantul bărbat, care stătea odinioară la brațul Biancăi Drăgușanu, a afișat tot timpul o imagine de antreprenor de succes, mereu la volanul unor mașini cu mulți cai putere sau în avioane private. În schimb, a dat puține detalii despre modul în care și-a dobândit averea.

Puținele detalii despre Alex Bodi sunt doar din declarațiile acestuia pentru tabloide sau diferite posturi de televiziune, însă unele declarații ale Biancăi Drăgușanu scot la iveală elemente interesante din trecutul acestuia.

Bărbatul s-a născut la Mediaș, într-o familie modestă. A plecat la 18 ani în Spania, împreună cu părinții, unde și-a câștigat primii bani jucând fotbal și lucrând pe șantier. Conform unui interviu oferit pentru Antena Stars, toți banii pe care îi adunase i-a investit într-un club din Spania, însă a intrat într-o afacere ilegală: vindea aur cu acte false. A luat-o de la capăt în următoarele două luni, rămânând falit. Mai mult, pentru a-l ajuta, părinții și-au vândut apartamentul pe care abia îl cumpăraseră în Spania și cele trei mașini ale familiei.

„Au fost momente cand nu aveam ce sa mananc. Am fost pus in multe situatii urate. Am avut o cumpana, chiar doua, ultima a fost mai dificila, desi crederam ca nu o sa se mai termine”, povestea Bodi.