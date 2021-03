Ce a transmis Ioana Năstase după ce a luat decizia divorțului de Ilie Năstase. Reacția fără echivoc

Ioana Simion și Ilie Năstase vor divorța, iar bruneta a făcut și primele declarații, după ce a depus actele de divorț, spunând că nu mai poate să vadă vreo cale de împăcare între ea și Ilie Năstase.

După ce Ioana Simion a fost victima violenței domestice, cazul celor doi soți a fost intens mediatizat. Ea a apelat la ajutorul autorităților, acuzând un comportament agresiv al lui Ilie Năstase față de ea.

Ioana Simion a părăsit ulterior și căminul conjungal și chiar dacă cei doi au mai fost văzuți împreună în oraș, iată că ea a decis într-un final să rupă orice legătură cu soțul ei.

Astfel, Ioana Simion a spus că decizia a de separa oficial a venit după două luni în care a chibzuit bine, iar divorțul ar urma să aibă loc la tribunal, întrucât asta e decizia fostului sportiv.

„Am fost și am făcut ce trebuia să fac. Am luat decizia, am stat 2 luni, m-am gândit foarte bine și am ajuns la concluzia că e cel mai bine așa. (…) Eu îi voi da tot ce este de dat. Dacă sunt bunuri acumulate în comun, eu îi voi da ce este de dat. Sunt o femeie pe picioarele mele, nu stau să mă țigănesc. Acele bunuri nu se vor împărți (n.r. apartamentele achiziționate cu banii ei), probabil cadoul pe care mi l-a oferit. Nu știu de ce a ales această cale. Vom vedea în instanță.

Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Mai presus de toate, pentru mine este foarte importantă liniștea sufletească. Eu am gândit-o vreo 2 luni și pentru că sunt o femeie calculată, mereu voi încerca să iau o decizie corectă și foarte bine gândită. Nu voi da înapoi. Niciodată”, a spus Ioana Simion la Antena Stars.