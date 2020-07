Brigitte Sfăt sărăcește, Ioana Simion se umple de bani. Ce avere are, de fapt, soția lui Ilie Năstase

Ambele l-au cunoscut îndeaproape pe Ilie Năstase, ambele brunete, afaceriste de succes, dar nu la fel de vulcanice, căci pare că aici a ieșit în câștig actuala soție a fostului tenismen, Ioana Simion. Cu un pas înainte acum îi este, de altfel, și pe sectorul financiar, dat fiind că în vreme ce aceasta investește constant, Brigitte își vinde proprietățile închizând ochii.

Ioana Simion a făcut o achiziție importantă în domeniul imobiliar, înainte de pandemie. Soția lui Ilie Năstase și-a adăugat la avere un apartament în Mamaia Nord, în valoare de 120.000 de euro, care îi va reveni unicului ei fiu, Teodor.

„Pe Teo îl iubesc enorm. Este un băiat cuminte, un băiat cu două facultăţi care lucrează de la vârsta de 18 ani, are o fetiţă de un an. Teo avea deja casa lui, însă am decis să îi fac un cadou frumos de ziua lui anul acesta şi i-am cumpărat un apartament chiar lângă mine, lângă Hotel Opera, aici în Mamaia Nord”, a declarat Ioana Simion.