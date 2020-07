Ilie Năstase și Ioana Simion au dat vestea cea mare. “Mi-aș dori să am o fetiță”

Ilie Năstase și Ioana Simion i-au surprins pe fanii lor cu o veste minunată. Ce le-au mărturisit proaspeții însurăței?

Proaspeții însurăței surprind cu vești și mai frumoase decât mariajul lor venit de pe o zi pe alta. Cei doi erau la doar un pas de divorț, iar când Ioana era mai hotărâtă decât niciodată să divorțeze Ilie a uimit-o cu o propunere care a făcut-o pe loc să se răzgândească. Cei doi s-au mutat la malul mării, iar departe de toată agitație Capitalei își trăiesc în tihnă povestea de dragoste. Amintim că fostul tenismen are 72 de ani și se află la a cincea căsătorie.

Acesta a condus-o la altar pe femeia pe care o iubește de curând, iar după ce amorezii au spus „Da” în fața ofițerului stării civile și în fața Domnului au mărturisit încă o dată că-și doresc foarte mult să aibă o fetiță împreună. Ioana spune că este o femeie statorică și susține că deși lumea soțului său este extrem de diferită față de a ei lucrurile s-au îmbinat exact așa cum a trebuit în ceea ce i-a privit. Frumosul cuplu se bucură de povestea lor, astfel că aparițiile publice devin din ce în ce mai puține la număr.

”Noi venim din două lumi diferite. Eu am fost învăţată să trăiesc într-un anume fel, Ilie în alt fel. Am fost o femeie statornică, care a dus o căsnicie 22 de ani. Mi-am respectat foarte mult fostul soţ, deci am trăit frumos şi curat. Acum am intrat într-o lume în care nu prea mă regăsesc. Încerc, dar parcă nu sunt eu. Am renunțat la divorț, dar i-am pus anumite condiții lui Ilie. Înainte să fac acest pas a existat o condiție pe care i-am pus-o pentru a face cununia religioasă”

Ioana Năstase (Sursa: ShowBlitz)