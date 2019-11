Ce a spus Irina Rimes, după duetul surprinzător cu Adi Minune: “Am cântat cu plăcere”

Irina Rimes a cântat recent la un eveniment alături de manelistul Adi Minune. Publicul a fost încântat de reprezentația celor doi, dar pe rețelele de socializare au apărut mai multe critici la adresa juratei de la Vocea României. Artista spune însă că Adi Minune este un muzician excelent și că a fost o onoare să cânte alături de el.

Ce spune Irina Rimes despre duetul cu Adi Minune

Fanii celor doi artiști au fost entuziasmați să îi vadă în duet, i-au aplaudat și le-au strigat numele. Reprezentația a vut loc la un eveniment privat din Galați. Mai întâi a cântat jurata de la Vocea României, apoi manelistul a interpretat piesa „De-ai fi tu salcie la mal.” Impresionată, Irina a rămas să îl asculte, iar acesta i-a înmânat microfonul la un moment dat.

Cei doi au cântat împreună, spre deliciul publicului, dar pe rețelele de socializare au apărut ulterior critici la adresa Irinei Rimes. Artista spune însă că a fost o onoare să cânte alături de Adi Minune.

„Eu respect orice fel de manifestare muzicală atâta timp cât interpretarea este de calitate. Muzică este despre emoție, nu despre categorii. De-ai fi tu salcie la mal’ este o piesă veche românească și face parte din identitatea națională a poporului, îmi face mare plăcere s-o cant ori de câte ori am ocazia. Am cântat cu plăcere această melodie cu Adrian , la invitația acestuia, fără prejudecăți, fără ezitări din perspectiva că cineva ar putea să mă numească manelistă. Văd în Adrian un muzician excelent și pot să fac abstracție de orice atunci când e vorba de talent”, a declarat Irina Rimes.