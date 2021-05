Ce a spus Cuza după eliminarea lui Cucu de la Survivor România. Fostul Ramonei Olaru, mesaj superb

Fostul Ramonei Olaru, mesaj superb pentru prietenul său Cucu de la Noaptea Târziu. Ce a declarat Cucu pe contul său de Instagram, după ce a aflat că Faimosul vine acasă în România, după ce a fost eliminat de la Survivor, în același timp în care el și Emi pleacă în Asia Express 4.

Eliminarea lui Cucu de la Survivor România a creat vâlvă în rândul fanilor celui mai dur reality-show din Republica Dominicană. După ce a fost propus către eliminare de către Zanni, fiind favoritul publicului, artistul de la Noaptea Târziu a părăsit concursul. Prietenul și colegul său de trupă Cuza a reacționat imediat.

Cu toții știm că fostul iubit al Ramonei Olaru se pregătește să plece în Asia Express 4 alături de Emi Popescu, cel de-al treilea mușchetar din trupa lor. Amuzant, așa cum îl știm, Cuza le-a mărturisit fanilor că regretă faptul că prietenul său Cucu a fost eliminat de la Survivor România fix în momentul în care el și Emi pleacă spre Turcia, pentru a începe filmările pentru showul de la Antena 1.

Cucu și Sebastian Chitoșcă au avut parte de o ediție Survivor cu scântei. Cei doi s-au certat și și-au aruncat cuvinte grele pe traseu, iar la Consiliu nimeni nu se aștepta ca Zanni, favoritul publicului, să-l nominalizeze pe Cucu spre eliminare. Culiță Sterp și-ar fi dorit ca el să plece acasă, deoarece dorul de iubita care stă să nască în orice clipă l-a mistuit.

„O să plec cu totul și cu totul alt om acasă. Una dintre persoane care a reușit să mă repare a fost chiar Sebastian. Eu am venit aici cu sufletul deschis și plec cu el și mai deschis. Apreciez că am și un acoperiș deasupra capului, o să apreciez mâncarea, familia. Faptul că în ultimii ani am fost de doar câteva ori la părinții mei.

Primul lucru o să merg la părinții mei, că au o vârstă înaintată, m-au făcut după 40 de ani, apoi o să călătoresc. O să mă uit la colegii mei, sper să câștige Zanni, dar mi se pare pachetul complet. Îndură multă, e asumat, e un om cu coloană vertebrală. Nu o să port ranchiună niciunuia. Vă iubesc și pentru mine sunteți ca o familie.” a declarat Cucu de la Survivor România.