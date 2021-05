Scandal la consiliul de eliminare de la Survivor România. A vrut să plece în locul celui eliminat: „Hai să facem schimb!”

Consiliul de eliminare de duminică, 23 mai, i-a scandalizat pe fanii emisiunii Survivor România. Nimeni nu se aștepta ca acest Faimos să părăsească îndrăgita competiție. Concurenții din echipa roșie au avut cea mai grea săptămână de până acum. Războinicii i-au umilit pe Faimoși după ce au câștigat toate cele patru jocuri din această săptămână, un record care a nu a mai fost demult atins.

După ce Sebastian Chitoșcă și Culiță Sterp au fost nominalizați de către coechipierii lor, în cadrul celor două consilii de nominalizare, surpriza a venit din partea lui Zanni. Trapperul a ieșit, din nou, favoritul publicului și l-a votat pe Cucu, lucru care i-a pecetluit soarta artistului de la Noaptea Târziu. Zanni a izbucnit în plâns, după ce Cucu a fost nevoit să părăsească Survivor România:

„Am palpitații de fiecare dată când se spune favoritul. Mulțumesc foarte mult celor de acasă care mă susțin, mulțumesc că mă urmăriți. Devine din ce în ce mai greu să votez pe cineva. Empatizez cu toată lumea. Fără oamenii de acasă nu ești ceea ce ești aici, puteam să fiu eliminat și eu. Mă simt vizat și eu, ca și colegii mei.

Sunt mai multe criterii pentru care trebuie să votez azi. Simt că am greșit mult, simt că am vrut să dau un exemplu bun și nu mi-a ieșit. E o competiție care pe care, cine nu mai poate cedează. Dacă ar fi să fiu corect, ar trebui să-l votez pe Cucu, dacă ar trebui social, ar trebui să-l votez pe Ștefan. Cu Ștefan am avut niște conflicte, care dacă nu înțelegeam prea multe, nu aș fi închis conflictul. Cu Cucu am avut niște discuții care m-au încărcat de energie.

E un băiat simpatic. Amândoi au fost asumați, sinceri și toate conflictele nu au fost cu intenție rea, ci de frică că au vrut să rămână în continuare. Am să votez așa cum consideră toată echipa că este corect. Votul meu merge la Cucu. Sper să nu se supere pe mine. Știu ce înseamnă să vrei să rămâi și să te dea cineva afară. Îmi pare foarte rău că-l votez pe el.”, a declarat Zanni la Survivor.