Cucu a părăsit competiția Survivor România 2021, dar mai multe detalii au ieșit la iveală acum. Ținând cont că fostul Faimos nu a vrut deloc să plece din Republica Dominicană, acesta a dezvăluit ce s-a întâmplat între el și Zanni, omul ce l-a propus către eliminare și l-a făcut să piardă șansa de a ajunge finalist în show.

Chiar dacă a fost eliminat după ce a fost propus de către Zanni, Cucu a fost invitat la emisiunea ‘Teo Show’ unde a povestit că s-a înțeles extrem de bine cu toată lumea din echipa lui, mai puțin cu Raluca și Sebastian. Totuși, el nu le dorește răul chiar dacă susține că acești doi concurenți nu sunt deloc asumați. Între timp, fostul faimos este supărat pentru că a fost eliminat de către Zanni.

„Am văzut imaginile. O parte din mine o să rămână aici. Am venit puțin șifonat în Dominicană. Experiența asta din Survivor m-a făcut să apreciez mai mult ce am acasă. Am fost boschetar timp de o lună. Îmi scrie foarte multă lume, familie, prieteni. Am foarte mult hate.

Eu am făcut rost prin prisma faptului că am fost dualist. Am fost un om care a fost prieten cu toată lumea din echipa mea, mai puțin două persoane cu care nu am avut chimie: Raluca și Sebastian.

Sunt doi oameni cu care nu m-am înțeles prea bine. Sunt doi oameni care nu sunt asumați. Sper ca oamenii de acasă să vadă asta. Eu nu le vreau răul”, a declarat Cucu, la Teo Show.