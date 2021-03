Ce a postat Lidia Buble după ce s-a aflat cine e iubita lui Răzvan Simion: ”E mai cu moț”

După o relație de mai bine de cinci ani, Răzvan Simion și Lidia Buble și-au luat ”rămas bun” anul trecut, din postura de iubiți, căci parteneri de afaceri au continuat să fie și după ruptură, matinalul rămânându-i manager. Amândoi s-au resemant cu decizia. ”Liberi de contract”, tineri și dornici să iubească, ambii și-au îndreptat zările pe unde i-au dus cărările. Mai nou, pe artistă spre excentricul milionar Cobra Tate, din postura de amică pentru moment, iar pe moderator spre Daliana Răducan, care îi e iubită. În acest context, vorbele Lidiei au ajuns ”cap de afiș”, fie ele și departe de trecut.

Până acum, Răzvan Simion a reușit să își țină iubita departe de ochii curioșilor, în presa mondenă existând doar câteva specualții și imagini cu cei doi, dar fără ca identitatea femeii să fie devoalată. De altfel, doar câțiva prieteni foarte apropiați au știut despre legătura lor, până aseara, când fiica prezentatorului TV, Ianca, l-a dat de gol. Adolescenta a ieșit la restaurant cu tatăl ei și cu iubita acestuia, cu care s-a și fotografiat. Imaginile au fost publicate pe Instagram, în secțiunea de Story, iar bruneta a fost etichetată.

Femeia se numește Daliana Răducan și este de profesie arhitect și designer de interior. Ea a făcut parte pentru o scurtă perioadă din echipa emisiunii ”Visuri la Cheie”, de la Pro TV. De câțiva ani, lucrează pe cont propriu.

Răzvan și Daliana sunt împreună de mai bine de nouă luni, timp în care au fost plecați în câteva vacanțe atât în țară, cât și în străinătate, și s-au afișat și la evenimente private la braț, deci și-au oficializat relația în fața prietenilor comuni.

Imediat după ce admiratorii vedetei Antena 1 au aflat că există viață după Lidia, cântăreața a publicat pe pagina de Instagram un mesaj.

