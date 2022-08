Ce a pățit un român care a trecut pe roșu la semafor în Grecia. Mesaj disperat: „Le recuperez?”

Grecia ocupă un loc fruntaș în topul celor mai iubite destinații de vacanță. Când pleci în concediu acolo, te gândești că nimic nu ți se poate întâmpla rău, deoarece ai venit să te distrezi sau relaxezi. Ei bine, nu puțini au fost cei care ba au rămas fără mașină, fără acte și bani, ba au încălcat legea cu bună știință sau fără să-și dea seama, cum este cazul acestui turist ghinionist. Bărbatul a trecut pe culoarea roșie a semaforului, iar ce-a urmat este un șoc total!

Aflat în Kassandra, Kriopigi (Peninsula grecească Halkidiki), pentru câteva zile de concediu, un turist român a avut parte de-o experiență neplăcută. Potrivit spuselor lui, a trecut pe culoarea roșie a semaforului fără să își dea seama, moment în care s-a trezit cu poliția pe capul lui. Solicitat să tragă pe dreapta, oamenii legii i-au acordat o serie de sancțiuni dure. Acum, omul cere disperat ajutor pe rețelele sociale.

Un tânăr român a făcut imprudența să treacă pe roșu la semafor în stațiunea Kassandra din Grecia, iar fapta lui nu a rămas nepedepsită de agenții rutieri. Astfel, turistul a fost amendat cu 700 de euro, permisul de conducere i-a fost reținut și, pe lângă toate astea, nici plăcuțele de înmatriculare nu le mai are, împreună cu talonul mașinii.

Scuza sa este că nu era niciun indicator cu semnul STOP, ci doar semaforul. Supărat că oamenii legii l-au pedepsit, bărbatul s-a adresat grupului de Facebook – Forum Grecia. Relatarea sa a împărțit comunitatea în două tabere. Unii îl susțin, în timp ce alții spun că așa îi trebuie, dacă nu este atent la semnele de circulație.

„Buna seara! Astazi in jurul orei 17:00 am trecut pe culoarea rosie a semaforului fara sa imi dau seama. Politia a aparut de nu stiu unde in spatele mei si m-au oprit pe dreapta. Mi-au retinut permisul, m-au amendat cu suma maxima de 700 de euro si pe langa asta mi-au fost retinute si placutele de inmatriculare impreuna cu talonul masinii. As vrea sa stiu daca este legal sa se retina placutele de inmatriculare din moment ce in legislatia lor scrie ca pentru aceasta abatere placutele nu se retin. Precizez ca nu era niciun indicator cu STOP, ci doar semaforul. Se poate plati amenda pe jumatate sau integral? Si dupa ce o voi plati imi recuperez tot ce mi s-a retinut pe loc? Multumesc pentru raspunsuri.”, a scris românul pe internet.