Ce a păţit un bărbat din România când a vrut să se cazeze în Grecia. A rămas fără cuvinte când a ajuns acolo

Ce a păţit un bărbat când a vrut să se cazeze în Grecia. Un turist român a făcut publică situația prin care a trecut, după ce și-a organizat un concediu în Grecia. Ca oricare turist, românul a plătit avansul pentru camera de hotel în care urma să se cazeze. Ulterior, proprietarul hotelului l-a sunat să îi ceară și restul sumei de bani. Acesta și-a motivat demersul făcând referire la o eventuală scumpire a prețurilor, printre altele. În final, pentru că i-a dat crezare presupusului proprietar de hotel, turistul a suferit o mare pagubă financiară.

Tot mai mulți români trag semnale de alarmă cu privire la țepele pe care și le iau în vacanțele organizate în Grecia. Cu toate acestea, turiștii continuă să se înghesuie pe plajele de pe insulele grecești, atrași de farmecul regiunii. Și cum persoanele interesate să petreacă vacanțele în Grecia sunt din ce în ce mai multe, escrocii nu ratează șansa de a face câțiva bani în plus.

Este și cazul unui bărbat din România. Acesta a mărturisit că a rămas și fără bani, dar și fără concediu după ce și-a făcut rezervare la un anumit hotel. Inițial, i s-a părut ciudată atitudinea proprietarului care l-a sunat să îi ceară suma integrală de bani, invocând numărul mare de clienți pe care îl are.

Pentru că nu a vrut să se târguiască pentru niște bani despre care credea că îi va achita oricum, mai devreme sau mai târziu, românul a achitat suma integrală pentru cazare. Ulterior, a aflat că a fost victima unui escroc.

„Din păcate, eu am rămas şi fără bani, dar şi fără concediu. Am plătit toţi banii pentru a rezerva un hotel care am aflat că nici nu există. E şi vina mea, e şi vina celor care lasă pe internet astfel de escroci care profită de cei creduli”, a transmis turistul, într-un mesaj publicat într-un grup de pe Facebook.