Ce a făcut Valentina Pelinel prima dată când l-a văzut pe Cristi Borcea: „Sunt timidă“

Valentina Pelinel și Cristi Borcea formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul autohton. Cei doi s-au căsătorit în 2018, având o frumoasă familie cu trei copii. Totuși, lucrurile nu au fost întotdeauna atât de simple. Vedeta a trebuit să facă o alegere importantă, întrucât înainte de a-l cunoaște pe afacerist urma să plece la New York, unde deține un apartament. Ce a făcut fostul fotomodel la prima întâlnire cu Borcea, afli în continuare.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea formează un cuplu de opt ani și sunt căsătoriți civil din 2018. Fostul fotomodel și fostul șef al echipei Dinamo au împreună trei copii: două fete gemene Indira și Rania, în vârstă de doi ani, și un băiețel, Milan, de 5 ani și un mariaj minunat.

Totuși, pentru a ajunge aici, ambii au făcut sacrificii mari, spune vedeta, care este însă convinsă că toate eforturile au meritat. De asemenea, Valentina Pelinel susține că între ea și celebrul om de afaceri a fost dragoste la prima vedere, între cei doi existând încă de la început o chimie puternică.

Recent, în cadrul unui podcast moderat de Nasrin Ameri, vedeta a vorbit deschis despre prima sa interacțiune cu Cristi Borcea, mărturisind că în acel moment a avut o reacție neașteptată. Aceasta i-a sărit în brațe bărbatului cu care ulterior avea să-și formeze propria sa familie.

„Prima mea amintire rămâne de când l-am văzut prima dată. M-am dus la el și i-am sărit în brațe! Nu am să uit niciodată. Eu sunt o fire timidă, dar așa am simțit atunci să fac. Amândoi am sacrificat enorm ca să fim împreună și să avem o familie.

Am lăsat lumea rea să-și facă o mie de scenarii. De când ne știm ne-am plăcut. A fost o chimie între noi înainte de orice, pentru ca noi vorbeam foarte mult“, a declarat Valentina Pelinel.