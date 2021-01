Ce a făcut Simona Halep imediat după victoria de azi. Nici nu a avut timp să se bucure

Iubita jucătoare de tenis Simona Halep a câștigat astăzi primul meci din acest an. Românca a jucat împotriva australiancei Ashleigh Barty. Deși a început mai greu, ulterior Simona a evoluat mai bine și a obținut victoria.

Simona Halep a câștigat meciul cu australianca Ashleigh Barty. Deși a pierdut primul set cu 3-6, jucătoarea româncă a evoluat mai bine în al doilea, câștigând cu 6-1. Simona a iești victorioasă și în al treilea act cu scorul de 10-8.

După meciul disputat astăzi, cele două jucătoare au revenit în izolare și au transmis mesaje pe Twitter. Simona Halep susține că meciurile împotriva australiancei sunt mereu o amenințare.

Bineînțeles nici replica jucătoarei australience nu a întârziat să apară. Ashleight Barty mărturisește că îi face întotdeauna plăcere să joace împotriva Simonei Halep.

Potrivit lui Darren Cahill, Simona Halep este pregătită pentru noile provocări de la Australian Open 2021. Nu cu mult timp în urmă, jucătoarea noastră declara că, în timp ce se antrenează pune suflet 100%, pentru ca totul să funcționeze impecabil.

”Este un fapt – am câștigat turneul de Grand Slam. Am câștigat anumite meciuri importante, cu jucători importanți. Nu este un accident. Când mă pregătesc pentru turnee, când mă antrenez, pun suflet 100%. Și am fost așa toată viața mea.

Dacă doriți ca totul să funcționeze foarte bine, pentru că perfecțiunea nu există, trebuie să vă implicați total. Tenisul a fost toată viața mea până acum, pentru că tot ceea ce fac zilnic este în numele tenisului. ”, a declarat Simona Halep înainte de plecarea în Australia.