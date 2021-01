Simona Halep, interviu genial despre Darren Cahill. Întrebarea care a făcut-o să râdă în hohote

Simona este pregătită să dea startul la Australian Opne 2021. Alături de Darren Cahill, sportiva se află deja, de ceva vreme, la Melbourne, în carantina impusă de organizatori. Asta, însă, nu i-a împiedicat pe cei doi să participe la un interviu acordat unui show-ul tv al turneului.

De când a început să joace tenis, lucrurile s-au mișcat greu pentru Simona. A suferit înainte să se poată bucura. Din punctul ei de vedere, acesta a fost un avantaj în conturarea personalității sale și a ajutat-o să-și țină picioarele ferm pe pământ.

Considerată favorită la câștigarea turneului de Grand Slam, Australian Open 2021, sportiva româncă a fost invitată, alături de Darren Cahill, să vorbească despre așteptările și provocările noului turneu.

Printre multele întrebări adresate de ”AO Cowntdown”, Simona a fost supusă la un tir de întrebări legate de antrenorul său. Din păcate, la una dintre întrebări Simona a fost pusă în dificultate, iar momentul a generat un haz copios din partea amândorura. Întrebarea era Câte titluri a câștigat la simplu?, iar sportiva noastră, râzând a cerut ajutorul lui Darren Cahill, spunând:

După o mulțime de speculații și negocieri, directorul executiv al Tennis Australia, Craig Tiley, a confirmat data de 8 februarie drept data de începere a Australian Open din 2021 din Melbourne. Într-un e-mail trimis de Tiley jucătorilor, agenților și echipelor de conducere, el a scris:

Simona Halep, spune Darren Cahill, este pregătită să facă față noilor provocări venite odată cu startul turneului Australian Open, iar sportiva nostră declara recent:

”Este un fapt – am câștigat turneul de Grand Slam. Am câștigat anumite meciuri importante, cu jucători importanți. Nu este un accident. Când mă pregătesc pentru turnee, când mă antrenez, pun suflet 100%. Și am fost așa toată viața mea.

Dacă doriți ca totul să funcționeze foarte bine, pentru că perfecțiunea nu există, trebuie să vă implicați total. Tenisul a fost toată viața mea până acum, pentru că tot ceea ce fac zilnic este în numele tenisului. ”, declara Simona înainte de plecarea la Melbourne.