Ce a făcut Jador de când s-a întors de la Survivor România. Surpriză mare, alături de un alt concurent

Jador a revenit în România, după ce a părăsit competiția Survivor din Republica Dominicană. Cântărețul a ținut legătura cu fanii lui încă de când a auzit vestea eliminării sale.

Imediat cum a venit în țară, cântărețul s-a și pus pe treabă și a lansat o piesă împreună cu Costi Ioniță. Cei doi artiști au lansat o melodie cu versuri emoționante, numită Mulțumesc.

Amândoi foști concurenți Survivor au fost lăudați de fani pentru această piesă pe care Jador i-a dedicat-o lui Costi Ioniță. Piesa este una despre Dumnezeu, în care Jador vorbește despre credința lui și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru tot ce i-a fost dat să trăiască.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Ei i-au lăudat pe Jador și Costi Ioniță pentru această piesă.

Cu toate că a demonstrat că nu este un concurent slab, Jador a fost eliminat din competiția Survivor. Manelistul a avut probleme pe trasee, motiv pentru care a fost nevoit să renunțe la concurs. Medicii i-au spus că recuperarea va fi una foarte lentă și dificilă, iar pentru asta e cel mai bine să meargă acasă.

Accidentat la menisc, cu un dinte spart și mai multe probleme de sănătate, Jador a acceptat că trebuie să părăsească competiția. El a mulțumit televiziunii că i-a oferit ocazia de a participa la acest show și și-a arătat aprecierea față de toți susținătorii săi.

„Sunt bine, mă simt bine. Aştept să vin acasă. Nu aş fi vrut să fiu eliminat, aş fi vrut să rămân în competiţie, dar Dumnezeu decide. Poate trebuie să câştige cineva care chiar are nevoie. Îmi doresc să câştige cineva care să îşi îndeplinească visurile. Visul meu cel mare a fost să devin cântăreţ, să devin Jador şi am reuşit. Eu am ajuns la Survivor dintr-o întâmplare.

Am realizat multe greşeli pe care le-am făcut în viaţa mea, asta mi-a plăcut mult aici. În viaţă normală nu ai timp să faci asta. La Survivor, în zilele libere, nu ai ce face, te plictiseşti. Şi începi să te gândeşti la viaţa ta.

Când vin acasă o să trec pe la Neagra, o iubesc. Pe ea o iubesc. Asta o să fac prima oară, îi duc o floare. Colegii mei nu erau naşpa cu mine, ei nu mă plăceau pentru că mă iubeau cei de acasă. Nu sunt răutăţi personale… Eu nu urăsc pe nimeni, din contră.

Dar eu nu înţeleg de ce mă iubeşte lumea atât de mult, pot doar să mă bucur că am ajuns unde am dorit. Nu am ţipat când mi-am rupt meniscul ca să nu plângă mama. Ştiam că ea suferă mult, m-am abţinut. Îl am rupt în trei locuri”, a povestit Jador, la Teo Show.