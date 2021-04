Prima reacție a lui Jador după eliminarea șocantă de la Survivor 2021. Care e motivul real al plecării sale

Jador a fost eliminat de la Survivor, însă nu din cauza performanțelor slabe de pe traseu sau a vreunei nominalizări din partea unui coleg. Artistul părăsește competiția, iar anunțul l-a făcut să sufere.

Jador a fost eliminat de la Survivor, după consiliul de urgență. Daniel Pavel a fost cel care a făcut anunțul, spunând că manelistul are probleme grave de sănătate.

Jador a spus că și-ar fi dorit să rămână în competiție pentru toți susținătorii lui. Artistul a mai spus că a crezut că nu va fi atât de greu.

„Mulțumesc Kanal d că m-ați invitat la acest show. Am crezut că e o joacă de copii și nu va fi așa greu.

Este cel mai greu show la care am participat vreodată. Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine. M-au ridicat de la Ionuț la Jador.

Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit. Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă.

M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni mondiali în echipa mea și fotbaliști. Să mă ierte toți că am greșit, că am gură mare, dar nu țin în suflet nicio răutate”, a spus Jador.