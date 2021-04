Jador, adevărul despre eliminarea de la Survivor 2021. De ce s-a supărat producătoarea pe el, de fapt

Jador a fost eliminat din competiție în ediția de aseară a emisiunii Survivor România 2021, dar acum s-a aflat tot adevărul despre plecarea sa.

Deși puțini se așteptau la una ca asta, iată că Faimosul Jador a fost eliminat din competiție. Vestea a dat-o prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, într-un consiliu de urgență.

Plecarea lui Jador de la emisiune a fost cauzată de problemele pe care la picior, pe care acesta le-a și detaliat apoi într-un video, apărut recent pe YouTube. În plus, el a refuzat să-și facă skype, fapt pe care producătoarea i l-a cerut:

”-Ce, ești supărată că nu-mi fac Skype?

-Da„, se poate auzi în video-ul filmat de Jador cu puțin timp în urmă.

”A venit acest telefon nebun, sunt foarte bucuros că mi-am recăpătat viața, uite câte coșuri am pe față, am încercat să mă tund singur, dar nu mi-a ieșit, nu știu dacă se vede, mi s-a rupt un dinte, sunt cioroi, dar am scăpat de Survivor, în sfârșit mănânc ce vreau eu, ma zăpăcește cineva de la producții să-mi fac skype, nu-mi fac skype. Și acum să spun despre picior.

Este rupt meniscul, am niște ligamente întinse, dacă vreți vă povestesc într-un vlog despre asta. După trei luni sunt vai de capul meu, fără dinte. Dacă vreți să fac un vlog special, să vă răspund la întrebări, puneți întrebări în comentarii și o să răspund celor mai apreciate comentarii.

Vă iubește tata Jador și vă mulțumește că l-ați susținut atât de mult în competiție. Vă iubesc mult de tot. Ne vedem pe Instagram, e prima oară când deschid telefonul și am filmat, nici nu am intrat nicăieri, o să o sun pe mama„, a mai spus Jador în video-ul pe care l-a făcut.