Ce a făcut Dani Oțil pentru soacra sa. Acum a ajuns sub ”papucul” ei. Răzvan Simion: „Nu e bine”

Dani Oțil, căsătorit anul acesta cu Gabriela Prisăcariu, se pare că are o relație foarte bună cu soacra sa. Atât de bună încât i-a oferit chiar un loc de muncă acesteia la restaurantul său de lux.

Dani Oțil a povestit, cu umorul specific, că și-a angajat soacra la restaurant și chiar are o poziție bună în cadrul firmei, căci ”e aproape șefa mea”, a menționat Dani Oțil.

”Dani: Aveam un banc în minte. Se zice că el i-a zis soției că i-a murit secretara. Iar soția i-a zis că situația nu este așa tragică, că poate vorbi cu maica-sa să o înlocuiască pe secretară. El i-a zis apoi soției că o să vorbească cu groparul în acest sens, dar nu crede că va fi posibil… Ideea e că… eu am angajat o pe soacră-mea (n.red. la restaurant), e aproape șefa mea! D-asta mi-a venit în minte bancul asta….

Amintim că de ceva timp, Dani Oțil este patron de restaurant în Capitală. La restaurantul său de lux a avut loc însă și nunta cu frumosul fotomodel, Gabriela Prisăcariu.

Acolo, la restaurantul său, potrivit site-ului oficial al localului, se pot găsi preparate delicioase, potrivite pentru toate gusturile și buzunarele. Astfel, de la gusturi simple până la cele mai excentrice, tclienții localului se pot desfăta cu diverse sortimente de pește, carne de vită, pui și porc, precum și preparate mai sofisticate precum piept de rață cu piure de trufe sau caracatiță prăjită, acompaniată cu garnitură de cartofi dulci.

Tot în stilul său caracteristic, Dani Oțil a dat recent detalii despre ceea ce se întâmplă în viața sa particulară, vorbind despre motivul pentru care a decis să devină tată, dar și despre replicile pe care le folosește atunci când dorește să evite vreo întâlnire.

”Eu nu am facut un copil pentru ca mi-am dorit. Și nici soția mea. Ci pentru ca tot am auzit prin vacanțe: ei, faceți și voi un copil… Mă acuzau că: fă și tu un copil, să vezi. Am făcut și acum pun si eu presiune pe ceilalți.”

”Vine în viata oricărui bărbat când trebuie să anuleze lucruri. Am acum tot felul de din astea: mi-a luat unul locul de parcare, mi-a pornit alarma de incendiu.”