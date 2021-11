Gabriela Prisăcariu, apariție de senzație la Neatza. Cum a reacționat Dani Oțil când a văzut-o. ”Copilul unde e?” FOTO

Gabriela Prisăcariu a prezentat azi moda în direct la Neatza, arătând extraordinar. Dani a fost surprins să își vadă superba soție din nou la muncă, întrebând, în primă fază unde este copilul.

Gabriela Prisăcariu a născut în urmă cu o lună și jumătate, însă soția lui Dani Oțil și-a revenit spectaculos. Se știe, de altfel, că ea fost criticată pe rețelele de socializare pentru felul rapid în care și-a revenit cu silueta, după naștere. Dani Oțil și-a admirat soția în direct, în stilul caracteristic.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au creștinat recent copilul, pe micuțul Luca Tiago. Tot Dani Oțil a povestit în emisiune că a fost criticat în mediul online chiar șu pentru numele ales copilului său.

„Bai, m-au certat si pentru numele copilului. Ce, credeti ca un bebelus nu a gresit cu nimic? Unu, nenumarati oameni mi-au zis ca mi-am batut joc de copil cu numele asta. Puteam sa-i pun Termopan. Si doi, cu baloanele. Mi-a scris un individ: „Se scufunda planeta si voi aveti perete cu baloane”. Bai, are dreptate, dar eu n-am avut cand eram mic si am vrut sa ma bucur.”, a declarat amuzat Dani Oțil în cadrul ediției de luni, 25 octombrie, de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Cât despre silueta Gabrielei Prisăcariu, îndelung criticată de o parte a internauților, aceasta avea să dezvăluie:

”Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză.

Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, spunea vedeta pe rețelele de socializare, la puțin timp după ce l-a adus pe lume pe Luca Tiago.