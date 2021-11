Ce trebuie să îi facă Dani Oțil fiului său deși medicul i-a spus să nu o facă. ”Pe mine m-a iritat soția”

Dani Oțil a intrat în rândul tăticilor, iar acum ”amenințările” gen ”ai să vezi tu” nu mai au efect asupra lui, el spunând că acum este rândul său să pună acesta ”presiune” pe ceilalți cu aceste vorbe.

Azi, Dani Oțil a avut un mic dialog cu Ramona Olaru, în care se întreba dacă trebuie oare dacă ar trebui să îi aplice celui mic pudră pentru iritațiile de scutec. Dani Oțil nu a ratat ocazia însă să aducă în discuție și relația cu soția sa.

”Dani: Trebuie sa il dau pe ala micul cu pudra la fund?! Eu nu am pudră. Doctorul mi-a zis sa nu il dau.

Recent, în stilul său caracteristic, Dani Oțil a mai dat detalii despre ceea ce se întâmplă în viața sa în prezent, vorbind despre motivul pentru care a decis să devină tată, dar și despre replicile pe care le folosește atunci când dorește să evite vreo întâlnire, relația cu soția sa.

”Eu nu am facut un copil pentru ca mi-am dorit. Și nici soția mea. Ci pentru ca tot am auzit prin vacanțe: ei, faceți și voi un copil… Mă acuzau că: fă și tu un copil, să vezi. Am făcut și acum pun si eu presiune pe ceilalți.”

”Vine în viata oricărui bărbat când trebuie să anuleze lucruri. Am acum tot felul de din astea: mi-a luat unul locul de parcare, mi-a pornit alarma de incendiu.”