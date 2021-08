Ce a făcut Cătălin Măruță după ce Alexandra Stan a făcut acuzații grave. Gestul vedetei Pro TV

Recent, artista Alexandra Stan spunea într-un podcast că nu mai vrea să audă de Cătălin Măruță. Ea a răbufnit la adresa prezentatorului de televiziune și a susținut că nu se aștepta niciodată din partea lui să spună despre ea ”atâtea minciuni”.

Alexandra Stan nu s-a mai putut abține și a făcut publică o conversație între ea și Cătălin Măruță. Artista a ținut să precizeze că nu mai dorește să apară nici în ruptul capului în emisiunile pe care el le moderează.

„Zilele trecute, am avut o intamplare cu Maruta. Si m-a suparat foarte, foarte tare, pentru că eu la Catalin tineam foarte mult, si la Andra, si niciodata nu m-a deranjat cu nimic, eu nu l-am deranjat pe el cu nimic, a fost o chestie asa..adica cu toate ca multa lume vorbea despre el, ca ce face el la TV.

A facut niste chestii foarte urate, a trecut peste tot managemantul meu, peste casa de discuri, peste PR, peste deciziile noastre de a nu da, a nu difuza un anumit material, cu toate ca i-am zis sa-l dea peste data de 30, l-a dat cu două sau trei săptămâni inainte, a scris niste lucruri despre mine foarte nasoale. Eu am fost la doctor și mi-a zis doctorul ca nu o sa pot sa fac copii un an, iar daca fac oricum e challenging, adica pot sa-mi dereglez glanda hipofiza si sa fac tumoare si sa mor.

Si el scria ca nu-mi mai acopar burta, ca sunt insarcinata si chestii d-astea.

Si sincer, mi s-a parut foarte urat din partea lui si n-o sa mai vorbesc niciodata si nu sa o mai merg niciodata la Catalin Maruta, in nicio emisiune pe care o are el, pentru niciun ban din lumea asta…”, a spus artista extrem de supărată.