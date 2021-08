Cătălin Măruță, gest jenant la adresa Alexandrei Stan. Cântăreața a început să plângă, e scandal uriaș

Ceartă incredibilă în showbizul românesc. Alexandra Stan s-a supărat pe Cătălin Măruță, iar fanii ard de curiozitate pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt, între fosta Faimoasă de la Survivor România și prezentatorul de la PRO TV.

Alexandra Stan este foc și pară pe Cătălin Măruță, după ce vedeta de la PRO TV ar fi dezvăluit un secret de-al cântăreței la care blondina ținea foarte mult. Se pare că soțul Andrei ar fi spus că fosta Faimoasă de la Survivor România ar fi însărcinată, lucru care nu este adevărat.

„Detest, poate e mult spus..dar am foarte foarte, foarte dezamagita de industria din Romania. Pe mine nu ca m-au dezamagit, pe mine…deci au avut si ei un artist si m-au luat si m-au furat si m-au si batut si m-au lasat in fundul gol pe strada si m-au aruncat la gunoi. Si asa se comporta in continuare unii din industria asta cu mine, sa stii.

Mai mult de atât, invitată în cadrul unui podcast celebru de pe Youtube, Alexandra Stan i-a mărturisit, cu ochii în lacrimi, lui Damian Drăghici că trece printr-o perioadă mai dificilă și nu poate rămâne însărcinată în următorul an.

„A facut niste chestii foarte urate, a trecut peste tot managemantul meu, peste casa de discuri, peste PR, peste deciziile noastre de a nu da, a nu difuza un anumit material, cu toate ca i-am zis sa-l dea peste data de 30, l-a dat cu două sau trei săptămâni inainte, a scris niste lucruri despre mine foarte nasoale.

Eu am fost la doctor și mi-a zis doctorul ca nu o sa pot sa fac copii un an, iar daca fac oricum e challenging, adica pot sa-mi dereglez glanda hipofiza si sa fac tumoare si sa mor. Si el scria ca nu-mi mai acopar burta, ca sunt insarcinata si chestii d-astea.

Si sincer, mi s-a parut ofarte urat din partea lui si n-o sa mai vorbesc niciodata si nu sa o mai merg niciodata la Catalin Maruta, in nicio emisiune pe care o are el, pentru niciun ban din lumea asta. Eu tot timpul am fost de treaba cu oamenii si toti oamenii m-au calcat in picioare”, a spus Alexandra Stan, în podcastul lui Damian Drăghici.