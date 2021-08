Andra și Cătălin Măruță, de 13 ani împreună. Reacția minunată a Mihaelei Rădulescu

Andra și Cătălin Măruță sunt, cu siguranță, cel mai cunoscut cuplu din showbizul românesc.

Familia Măruță este extrem de unită, iar copiii celor două vedete fac senzație pe internet. Eva și David au crescut știind ce înseamnă celebritatea, iar părinții lori-au crescut pe cei doi în atenția fanilor.

Andra și Cătălin Măruță au îplinit 13 ani de când sunt împreună. Ei formează unul dintre cele mai stabile și solide cupluri de la noi.

Cu această ocazie, familia Măruță a sărbătorit printr-o fotografie cu toată familia într-un loc splendid.

Fanii au reacționat imediat și le-au transmis urări. Și prietenii au ținut să îi felicite și să le ureze mulți ani împreună.

Mihaela Rădulescu a lăsat un comentariu care i-a înduioșat pe cei doi.

Printre cei care au lăsat urări de la mulți ani se numără și Simona Pătruleasa, Adrian Sînă și mulți alții.

Fotografia pe care Andra a postat a ajuns rapid la peste 48.000 de aprecieri și mii de comentarii.

Andra și Cătălin Măruță s-au cunoscut în emisiunea pe care acesta o modera la TVR, în 2005, pe când artista avea doar 19 ani.

Prezentatorul a tachinat-o și a testat-o, cerându-i să cânte câteva melodii live. Au descoperit atunci că au aceleași preferințe muzicale.

La finalul emisiunii, Măruță a căutat să se apropie de artistă, fiind impresionat de calitățile ei.

Cu toate astea, Andra nu era foarte plăcut impresionată de aspectul fizic al prezentatorului.

„Ne-am văzut prima dată la el la emisiune la TVR. Eram amici. Nu-l vedeam atunci ca pe bărbatul cu care mi-aș petrece toată viața, mai ales când avea părul lung. Nu mi-a plăcut deloc. Când s-a tuns, am început să-l privesc cu alți ochi”, a mărturisit ulterior artista.

Pe de cealaltă parte, Cătălin Măruță aproape că s-a îndrăgostit la prima vedere. Relația lor a început destul de rapid și s-au mutat împreună în garsoniera prezentatorului.

„Mi-am dat seama ca are tot ce-mi doresc la o femeie. Imi aduc aminte cum a fost mutatul. Cand eu stateam in garsoniera mea, Andra statea cu parintii in Bucuresti si tot planuiam sa locuim impreuna. Cand m-am intors de la munca, Andra era acasa si foarte hotarata. Cu un geamantan, o veioza si un tablou”, a povestit Cătălin.